Offiziell: Auch Frankreich und Indonesien verschoben Von Nora Lantschner

Motocross-WM MXGP © LNT Die Motocross-WM wird erst im Juni nach Saint-Jean-d'Angély kommen

Neue Woche, neuer Kalender: Die weltweite Ausbreitung des Coronavirus zwingt FIM und Infront Motor Racing dazu, drei weitere Terminverschiebungen im MXGP-Kalender 2020 vorzunehmen.

Nachdem bereits die Grand Prix von Neuquén/Patagonien, Arco/Italien, Arroyomolinos/Spanien und Águeda/Portugal verschoben werden mussten, hätte die Motocross-WM am 9. und 10. Mai in Saint-Jean-d'Angély fortgesetzt werden sollen. Doch schon am Samstag kamen daran Zweifel auf, die sich als berechtigt erweisen sollten, wie der Motorrad-Weltverband FIM und WM-Promoter Infront Motor Racing nun bestätigten.

Der Frankreich-GP wird laut dem jüngsten Kalender-Update auf den 27. und 28. Juni verlegt. Dann hätten die MXGP-Asse eigentlich in Jakarta auf Punktejagd gehen sollen. Der Indonesien-GP wird deshalb auf den 31. Oktober und 1. November verschoben. Der zweite Event in Indonesien, der «MXGP of Asia» soll dann am 7. und 8. November durchgeführt werden. Wo dieser Grand Prix stattfinden wird, soll in Kürze mitgeteilt werden (bisher war Palembang vorgesehen).

Der dritte Grand Prix des Jahres sollte demnach am 17. Mai auf der traditionsreichen Strecke in Maggiora über die Bühne gehen, allerdings bleibt abzuwarten, wie sich die Corona-Krise in Italien und darüber hinaus in den nächsten Wochen entwickelt.

Denn der «Maggiora Park» liegt in der norditalienischen Region Piemont und kein Land in Europa ist so stark vom Coronavirus betroffen wie Italien: 24.747 Fälle sind bisher bekannt, die Krankenhäuser sind vor allem in Norditalien überlastet, 1809 Todesopfer sind zu beklagen (Stand 15. März, 18 Uhr).

Der aktuelle Motocross-WM-Kalender 2020

01.03.2020 - Großbritannien, Matterley Basin, EMX125, WMX

08.03.2020 - Niederlande, Valkenswaard, EMX250, WMX

17.05.2020 - Italien, Maggiora, EMXOpen, WMX

24.05.2020 - Deutschland, Teutschenthal, EMX250, EMXOpen

07.06.2020 - Russland, Orlyonok, EMX250, EMXOpen

14.06.2020 - Lettland, Kegums, EMX250, EMXOpen

28.06.2020 - Frankreich, St Jean d'Angély, EMX125, EMXOpen

19.07.2020 - Italien, Arco, Pietramurata, EMX250, EMX2T

26.07.2020 - Tschechien, Loket, EMX65, EMX85, EMX2T

02.08.2020 - Belgien, Lommel, EMX125, EMX250

16.08.2020 - Schweden, Uddevalla, EMX125, EMX250

23.08.2020 - Finnland, Iitti-KymiRing, EMX125, EMX250, EMX2T

06.09.2020 - Türkei, Afyonkarahisar, EMXOpen, WMX

13.09.2020 - China, Shanghai

20.09.2020 - Italien, Imola, EMX125, WMX

11.10.2020 - Spanien, Xanadú - Arroyomolinos, EMX125, WMX

18.10.2020 - Portugal, Agueda, EMX125, EMX250

01.11.2020 - Indonesien, Jakarta

08.11.2002 - Indonesien, TBA

22.11.2020 - Argentinien, Neuquen



Motocross der Nationen:

27.09.2020 - Frankreich, Ernée