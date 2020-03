Motocross-WM MXGP

Motocross-WM: Argentinien-GP neu am 22. November

Gestern musste der Motocross-WM-Lauf in Neuquen vom 22. März annulliert werden. Heute konnten FIM und Infront den neuen Termin bestätigen.

Der argentinische Gesundheitsminister Ginés González García hat gestern die Großveranstaltung in Neuquen vom 22. März untersagt – wegen der Covid-19-Epidemie. Jetzt wurde ein neuer Termin für den Event in Patagonien gefunden – 22. November. An diesem Tag findet neu auch der MotoGP-Event in Valencia statt.

Durch den neuen Termin wird die Cross-WM-Saison nach dem bisher geplanten Finale in Imola um zwei Monate verlängert. Ausnahmsweise wird die WM also nach dem Motocross der Nationen fortgeführt. Aber der lokale Promoter «+Eventos S.A.», FIM und Infront Moto Racing halten diesen Termin angesichts der außergewöhnlichen Umstände für den bestmöglichen.

Resultate MXGP Valkenswaard/NL (8.3.)

1. Jeffrey Herlings (NL), KTM (2-1)

2. Tim Gajser (SLO), Honda (1-2)

3. Arminas Jasikonis (LTU), Husqvarna (3-3)

4. Tony Cairoli (I), KTM (7-5)

5. Jeremy Van Horebeek (B), Honda (8-6)

Ferner:

9. Jorge Prado (E), KTM (4-13)

WM-Stand MXGP 2020 (nach 2 von 20 Rennen)

1. Jeffrey Herlings 94

2. Tim Gajser 85

3. Tony Cairoli 68

4. Clement Desalle 60

5. Gautier Paulin 58

Ferner:

8. Jorge Prado 47

Resultate MX2 Valkenswaard/NL 2020

1. Tom Vialle (F), KTM (2-1)

2. Maxime Renaux (F) Yamaha (3-3)

3. Jago Geerts (B), Yamaha (1-7)

4. Jed Beaton (AUS), Husqvarna (6-2)

5. Ben Watson (GB), Yamaha (5-4)

9. Rene Hofer (A), KTM (4-26)

WM-Stand MX2 (nach 2 von 20 Rennen)

1. Tom Vialle 87

2. Jago Geerts 82

3. Jed Beaton 74

4. Maxime Renaux 61

5. Rene Hofer 5

Der aktuell Motocross-WM-Kalender 2020

01.03.2020 - Großbritannien, Matterley Basin, EMX125, WMX

08.03.2020 - Niederlande, Valkenswaard, EMX250, WMX

19.04.2020 - Spanien, Xanadú - Arroyomolinos, EMX125, WMX

26.04.2020 - Portugal, Agueda, EMX125, EMX250

10.05.2020 - Frankreich, St Jean d'Angély, EMX125, EMXOpen

17.05.2020 - Italien, Maggiora, EMXOpen, WMX

24.05.2020 - Deutschland, Teutschenthal, EMX250, EMXOpen

07.06.2020 - Russland, Orlyonok, EMX250, EMXOpen

14.06.2020 - Lettland, Kegums, EMX250, EMXOpen

28.06.2020 - Indonesien, Jakarta

05.07.2020 - Indonesien, Palembang

05.04.2020 - Italien, Arco, Pietramurata, EMX250, EMX2T

26.07.2020 - Tschechien, Loket, EMX65, EMX85, EMX2T

02.08.2020 - Belgien, Lommel, EMX125, EMX250

16.08.2020 - Schweden, Uddevalla, EMX125, EMX250

23.08.2020 - Finnland, Iitti-KymiRing, EMX125, EMX250, EMX2T

06.09.2020 - Türkei, Afyonkarahisar, EMXOpen, WMX

13.09.2020 - China, Shanghai

20.09.2020 - Italien, Imola, EMX125, WMX

22.11.2020 - Argentinien, Neuquen

Motocross der Nationen:

27.09.2020 - Frankreich, Ernée