Motocross-WM MXGP

MXGP-WM: Spanien und Portugal auf Oktober verschoben

Der Coronavirus sorgt nun auch in der Motocross-WM für eine zweimonatige Zwangspause: Die MXGP-Events in Arroyomolinos und Águeda können am 19. bzw. 26. April nicht plangemäß durchgeführt werden.

Bereits am Mittwochabend war auf den sozialen Netzwerken durchgesickert, dass die Motocross-WM nicht wie geplant am 25. und 26. April in Portugal stattfinden kann. Nur folgte die offizielle Bestätigung vom Motorradweltverband FIM und WM-Promoter Infront Moto Racing, dass der MXGP-Kalender nach den Verschiebungen von Arco/Italien und Neuquén/Argentinien aufgrund der Coronavirus-Pandemie weitere Terminänderungen in Kauf nehmen muss.

Der Spanien-GP, der am 18. und 19. April erstmals in Arroyomolinos nahe Madrid stattfinden sollte, wird nun auf den 10. und 11. Oktober verlegt. Der Portugal-GP in Águeda wandert auf den 17. und 18. Oktober.

Nach aktuellem Stand wird die Motocross-WM mit dem dritten Grand Prix des Jahres am 10. Mai in St. Jean d’Angély (Frankreich) fortgesetzt. Angesichts der weltweiten Ausbreitung von Covid-19 fügten FIM und Infront Moto Racing aber auch an: «Wir bitten alle um Verantwortungsbewusstsein und Verständnis in dieser schwierigen Zeit. Wir werden die Situation weiter beobachten und Schritt für Schritt vorgehen.»

Der aktuelle Motocross-WM-Kalender 2020

01.03.2020 - Großbritannien, Matterley Basin, EMX125, WMX

08.03.2020 - Niederlande, Valkenswaard, EMX250, WMX

10.05.2020 - Frankreich, St Jean d'Angély, EMX125, EMXOpen

17.05.2020 - Italien, Maggiora, EMXOpen, WMX

24.05.2020 - Deutschland, Teutschenthal, EMX250, EMXOpen

07.06.2020 - Russland, Orlyonok, EMX250, EMXOpen

14.06.2020 - Lettland, Kegums, EMX250, EMXOpen

28.06.2020 - Indonesien, Jakarta

05.07.2020 - Indonesien, Palembang

19.07.2020 - Italien, Arco, Pietramurata, EMX250, EMX2T

26.07.2020 - Tschechien, Loket, EMX65, EMX85, EMX2T

02.08.2020 - Belgien, Lommel, EMX125, EMX250

16.08.2020 - Schweden, Uddevalla, EMX125, EMX250

23.08.2020 - Finnland, Iitti-KymiRing, EMX125, EMX250, EMX2T

06.09.2020 - Türkei, Afyonkarahisar, EMXOpen, WMX

13.09.2020 - China, Shanghai

20.09.2020 - Italien, Imola, EMX125, WMX

11.10.2020 - Spanien, Xanadú - Arroyomolinos, EMX125, WMX

18.10.2020 - Portugal, Agueda, EMX125, EMX250

22.11.2020 - Argentinien, Neuquen



Motocross der Nationen:

27.09.2020 - Frankreich, Ernée