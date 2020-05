Live: MXGP-Rookie Henry Jacobi (Yamaha) im Interview

Einmal wöchentlich lädt SPEEDWEEK.com zum Live-Interview auf Instagram: Am Dienstag steht ab 19 Uhr Yamaha-Pilot Henry Jacobi (23) aus dem Team SM Action M.C. Migliori Rede und Antwort.

Bis mindestens Ende Mai 2020 müssen wir wegen der Coronavirus-Pandemie noch ohne Rennsport auskommen, dann soll die Supercross-WM in den USA fortgesetzt werden. Wann es in der Motocross-WM nach den ersten zwei Grand Prix in Matterley Basin/GB (1. März) und Valkenswaard/NL (8. März) weitergeht, steht noch nicht fest. Angesichts der erschreckenden Corona-Zahlen aus Russland ist an einen Neustart am 5. Juli in Orlyonok nicht zu denken.

Um die Wartezeit zu verkürzen, bittet SPEEDWEEK.com immer dienstags um 19 Uhr einen Rennfahrer zum Interview, dieses wird auf unserem Instagram-Account live übertragen. Um sich die Interviews anschauen zu können, müssen die User auf Instagram registriert und eingeloggt sein, wenn wir uns aus dem heimischen Wohnzimmer melden.

Diese Woche schalten wir MXGP-Rookie Henry Jacobi zu. Der 23-Jährige aus Bad Sulza schnappte sich 2019 auf der F&H-Kawasaki als erster Deutscher einen Titel in der hochkarätigen Dutch Masters Serie und kämpfte in der MX2-WM lange um den dritten Gesamtrang, ehe eine schwere Knieverletzung seiner Saison ein Ende setzte.

In Rekordzeit kämpfte sich der frühere Junioren-Weltmeister und ADAC MX Masters-Champion von 2018 zurück auf das Bike. 2020 startete er auf der 450er-Yamaha in den Farben des italienischen Teams SM Action M.C. Migliori mit einem Holeshot und Gesamtrang 9 furios in seine erste WM-Saison in der Königsklasse, blieb eine Woche später in Valkenswaard aber ohne WM-Punkte.

Nach der Rücken-OP (zu sehen in seinem jüngsten Vlog) ist der Thüringer wieder zurück auf dem Motorrad und gewährt uns am Dienstag, 12. Mai ab 19 Uhr Einblicke in seinen Trainingsalltag und sein Rennfahrerleben.