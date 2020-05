Corona-Rennkalender: Übersee-GP unrealistisch

Der MXGP-Kalender 2020 wird in seiner aktuellen Form nicht durchgeführt werden können – vor allem im Hinblick auf die Übersee-GP. Die Bedenken von Pit Beirer, Motorsport-Direktor von KTM.

In der Cross-WM haben vor dem europaweiten Shutdown am 1. und 8. März bereits zwei WM-Events in Matterley Basin/GB und Valkenswaard/NL stattgefunden. Wann und wo es weitergeht, steht noch nicht fest. Angesichts der erschreckenden Corona-Zahlen aus Russland ist an einen Neustart am 5. Juli in Orlyonok nicht zu denken. «Der restliche GP-Kalender macht keinen Sinn», versicherte Pit Beirer, Motorsport-Direktor von KTM und in dieser Funktion auch für die Marken Husqvarna und GasGas verantwortlich.

Wie in der MotoGP-WM stehen auch in der MXGP-Serie vor allem die kostspieligen Übersee-GP (China, Indonesien, Argentinien; auch in die Türkei und nach Russland werden die Bikes in Frachtkisten geliefert) auf wackeligen Beinen.

«Allein schon aus Kostengründen sind wir in diesem Notfalljahr nicht an einer übermäßig großen Anzahl von Übersee-Rennen interessiert», hält Beirer fest. «Aber wenn es heißt, es gibt eine Möglichkeit, irgendwo sicher und ohne Gesundheitsgefährdung hinzureisen, und wenn wir dort sogar noch vor Zuschauern Rennen fahren können, dann würden wir hinfliegen, egal auf welchem Ort der Welt dieser Grand Prix stattfindet.»

Beirer weiß aber auch: «Wenn wir uns anschauen, wie weit sich der Virus rund um die Welt verbreitet hat, sehe ich Übersee-Rennen momentan nicht als realistische Option. Es gibt bisher weltweit zu viele Reisebeschränkungen und Flugverbote. Die letzte Stufe der Lockerung, die für uns in diesem Jahr aufgehen wird, ist ein Übersee-GP mit Zuschauern. Außerdem verschlingt ein Übersee-GP so viele Kosten, dass er ohne Zuschauer keinen Sinn macht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man so einen Event noch auf unserem Corona-Rennkalender unterbringen wird.»

Motocross-WM-Kalender 2020 (Stand: 15.4.2020)

01.03.2020 - Großbritannien, Matterley Basin, EMX125, WMX

08.03.2020 - Niederlande, Valkenswaard, EMX250, WMX

05.07.2020 - Russland, Orlyonok, EMX250, EMXOpen

12.07.2020 - Lettland, Kegums, EMX250, EMXOpen

19.07.2020 - Italien, Maggiora, EMXOpen, WMX

26.07.2020 - Tschechien, Loket, EMX65, EMX85, EMX2T

02.08.2020 - Belgien, Lommel, EMX125, EMX250

09.08.2020 - Deutschland, Teutschenthal, EMX250, EMXOpen

16.08.2020 - Schweden, Uddevalla, EMX125, EMX250

23.08.2020 - Finnland, Iitti-Kymi-Ring, EMX125, EMX250, EMX2T

06.09.2020 - Türkei, Afyonkarahisar, EMXOpen, WMX

13.09.2020 - China, Shanghai

20.09.2020 - Italien, Imola, EMX125, WMX

04.10.2020 - Italien, Arco/Pietramurata, EMX250, EMX2T

11.10.2020 - Spanien, Xanadú, EMX125, WMX

18.10.2020 - Portugal, Agueda, EMX125, EMX250

01.11.2020 - Indonesien, Jakarta

08.11.2020 - Indonesien, tba

22.11.2020 - Argentinien, Neuquen



Ohne Datum: Frankreich, St Jean d'Angély, EMX125, EMXOpen



Motocross der Nationen: 27.09.2020 - Frankreich, Ernée