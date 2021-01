Tony Cairoli: Nach Knie-OP Pause bis Mitte Februar

Bereits Anfang Dezember ließ sich Tony Cairoli an seinem lädierten linken Knie operieren. Nun zählt der Red Bull KTM-Star die Tage, bis er wieder auf sein Motorrad steigen darf.

Lange muss sich Tony Cairoli nicht mehr gedulden, bis er mit seinen Red Bull KTM-Teamkollegen Jorge Prado und Mattia Guadagnini in Malagrotta trainieren darf. Der Italiener erholt sich aktuell noch von einer Operation am linken Knie, die der mehrfache MX-Weltmeister Anfang Dezember in Belgien durchführen ließ.

Rückblick: Das Gelenk beeinträchtigte Cairoli während der gesamten MXGP 2020. Schmerzen und die wiederholte Schwellung des Knies machten ihm besonders im Qualifiying zu schaffen. Vergangene Saison erreichte der 35-Jährige keine Pole und qualifizierte sich eher auf hinteren Positionen, die wiederum optimale Starts schwieriger machten.

Nach dem Eingriff kann sich der Sizilianer Gedanken über seine Rückkehr im Sattel der KTM 450 SX-F machen.

«Wir wussten, dass der Knorpel beschädigt war und dass die Operation nicht allzu viel helfen wird. Aber es wurden einige Teile des beschädigten Meniskus entfernt – es war eine Reinigung», erklärte der KTM-Star SPEEDWEEK.com. «Die Erholung dauert etwas länger als erwartet, noch kann ich nicht fahren. Hoffentlich kann ich damit in zwei Wochen starten, bis dahin baue ich nur Muskeln im Bein auf. Die Saison beginnt später, ich kann mir Zeit lassen.»

2021 ist Cairolis zwölftes Jahr als Red Bull KTM-Fahrer – es wird seine letzte Saison sein. Nach aktueller Planung beginnt die diesjährige Motocross-WM am 3. April im Oman.