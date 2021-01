Lion Florian (KTM): WM-Chance bei 83%

Die Fundraising-Aktion des Nachwuchstalents Lion Florian (KTM) für seine WM-Teilnahme ist auf gutem Wege. In den kommenden zwei Wochen wird sich entscheiden, ob der 19-Jährige an der MX2-WM teilnehmen kann oder nicht.

Die Fundraisingaktion von Nachwuchstalent Lion Florian (SPEEDWEEK.com berichtete) hat bereits 28.910 Euro eingebracht. Ziel der Aktion ist das Erreichen der 35.000-Euro-Marke.

83 Prozent wurden also bereits eingeworben, aber das Ziel ist noch nicht erreicht. Nur dann kann Lion Florian in der MX2-WM starten. Sollte die Zielmarke verfehlt werden, bekommen die Spender Ihren Einsatz in voller Höhe zurück.

Auf der Internetseite von 'fairplaid.org' heißt es: «Der/Die Projektstarter/in erhält das Geld nur ausbezahlt, wenn das Projekt vollständig finanziert ist. Überschreitet das Projekt die 100%-Marke nicht, wird das Geld nach ca. 14 Tagen zurücküberwiesen. Die Gelder werden treuhänderisch von unserem Zahlungsdienstleister secupay AG verwaltet und abgewickelt.»

Es geht also um alles oder nichts. Jeder kann helfen. Auch kleine Spenden können am Ende Großes bewirken. Der Countdown läuft. Die Aktion endet in zwei Wochen.

Gespendet werden kann per Überweisung, Bankeinzug oder Kreditkarte.

https://www.fairplaid.org/lionflorian