Jeffrey Herlings (KTM): Trainingscamp in Spanien

In der WM tritt Jeffrey Herlings 2022 mit der Nr. 1 an

Der regierende MXGP-Motocross-Weltmeister Jeffrey Herlings aus dem Red Bull-KTM-Team übt für die neue Saison auf der Sandpiste von Red Sand.

Die neue Saison in der Motocross-MXGP-Weltmeisterschaft beginnt am 20. Februar in Matterley Basin mit dem Grand Prix von Großbritannien. Die Corona-Pandemie und der frühe Beginn macht die Vorbereitungen für die Stars der Szene nicht gerade einfacher.

Auch Weltmeister Jeffrey Herlings ist längst in die intensive Phase der Vorbereitung eingestiegen. Gemeinsam mit seiner Red Bull-KTM-Truppe trainierte der Niederländer zuletzt auf der Piste von Red Sand und anderen Pisten in Spanien.

Ebenfalls mit dabei war sein französischer Teamkollege Tom Vialle (20), der nach seinem Verletzungspech in der abgelaufenen Saison die Krone an Maxime Renaux (Yamaha) abgeben musste und den MX2-Titel 2022 nun wieder nach Mattighofen holen soll, bevor er in die MXGP-Kategorie aufsteigt.

Herlings, der in Spanien noch die 84 auf seinem Bike hatte, wird in jedem Fall beim letzten internationalen Vorbereitungsrennen im britischen Hawkstone Park eine Woche vor Beginn der neuen WM-Saison antreten. Davor ist der 27-Jährige auch für das Rennen von Lacapelle Marival eingeschrieben.

In Lacapelle sind neben Herlings und Vialle drei weitere Weltmeister am Start, darunter Renaux und der aktuelle Vize-MXGP-Champion Romain Febvre (Kawasaki). Auch Husqvarna-Ass Pauls Jonass sowie Yamaha-Werksfahrer Jeremy Seewer und Glenn Coldenhoff sollen am 6. Februar in Frankreich fahren.