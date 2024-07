Sacha Coenen (KTM) erklärt seinen brutalen Crash

Der belgische Red-Bull-KTM-Werksfahrer stürzt oft, aber seinen Horrorcrash in Loket hat er diesmal nicht selbst verschuldet. Vor dem Start zum zweiten Lauf erklärte Lucas den Unfallhergang, mit dem er sein Bike zerlegte.

Der belgische Red-Bull-KTM-Werksfahrer Sacha Coenen zog im Qualifikationsrenen und im ersten Wertungslauf von Loket den Holeshot. Das Qualifikationsrennen führte er 9 Runden lang an und wurde am Ende hinter seinem Zwillingsbruder Lucas Zweiter.

Im ersten Wertungslauf am Sonntag zog er erneut den Holeshot, und zwar sowohl beim ersten Start als auch beim Neustart, nachdem das Rennen mit roter Flagge abgebrochen wurde. Der Belgier musste sich nach dem Neustart wie im Qualifikationsrennen zunächst seinem Bruder Lucas geschlagen geben, dann stürzte er in der zweiten Kurve, konnte aber das Rennen auf Platz 6 fortsetzen.

In Runde 12 flog er dann im unteren Streckenteil brutal ab: «Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist», grübelte der Belgier. «Ich wollte dieses Rennen wirklich gewinnen, aber das Motorrad ging in der Luft plötzlich aus. Ich musste vom Motorrad springen und bin heftig abgeflogen. Ich hatte Glück, dass mir nicht mehr passiert ist.»

Seine Werks-KTM war nahezu zerstört, die Rennhose zerfetzt. Die Streckenposten hatten Probleme, das Wrack von der Strecke zu hieven. Das Motorrad wurde von den Mechanikern in der Pause wieder startklar gemacht und Sacha konnte zum zweiten Lauf antreten. «Mir tut alles weh», erklärte er vor dem Start. «Ich kann jetzt nur noch versuchen, so gut es geht durchzukommen.»

Den zweiten Lauf beendete Sacha auf Platz 9. In der WM-Tabelle rangiert er weiterhin auf Platz 8.

Ergebnis MX2 Loket:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 3-1

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 2-2

3. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 1-4

4. Liam Everts (B), KTM, 5-3

5. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 4-5

6. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 6-6

7. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 7-8

8. Karlis Reisulis (LT), Yamaha, 10-7

9. Oriol Oliver (E), KTM, 8-10

10. David Braceras (E), Fantic, 11-11

...

15. Sacha Coenen (B), KTM, 28-9

MX2 WM Stand nach 13 von 20 Events:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 626 Punkte

2. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 580, (-46)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 560, (-66)

4. Liam Everts (B), KTM, 515, (-111)

5. Andrea Adamo (I), KTM, 457 (-169)

6. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 433, (-193)

7. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 382 (-244)

8. Sacha Coenen (B), KTM, 362, (-264)

9. Oriol Oliver (E), KTM, 236, (-390)

10. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 229, (-397)