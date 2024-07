KTM stellt Motocross-Setup vor: GASGAS verschwindet! 26.07.2024 - 11:15 Von Johannes Orasche

© GASGAS Aus dem GASGAS-Team wird wieder Red Bull KTM

KTM wird ab 2025 mit einem neuen Mega-Setup in der Motocross-WM antreten und das De-Carli-Team bei Red Bull KTM integrieren. «Damit sind wir in der MXGP in einer noch stärkeren Position», sagt Rennchef Pit Beirer.