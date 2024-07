Tony Cairoli: Mit neuer Ducati bei Sandtest gesichtet

Ducati-Motocross-Botschafter und -Testfahrer Antonio Cairoli übte inmitten einiger prominenter MXGP-Piloten auf einer Strecke in den Niederlanden und hat in diesen Tagen ein straffes Programm vor sich.

Die Asse der Motocross-WM bereiten sich diese Woche eifrig auf den anstehenden Klassiker in Lommel vor. Die tiefe Sandpiste in Belgien ringt auch den Besten viel Respekt ab, so übten dieser Tage sämtliche Spitzenfahrer auf sandigen Strecken im Benelux-Raum. Zur Überraschung vieler wurde auch Ducati-Botschafter und -Edeltester Antonio Cairoli auf der Anlage des MC Deurne in der Provinz Brabant in den Niederlanden gesichtet.

Die Strecke, die auch von vielen Deutschen zum Training genutzt wird, liegt etwa 25 Kilometer östlich von Eindhoven und genauso weit von der deutschen Grenze entfernt. Cairoli, der von der Maddii-Ducati-Crew unterstützt wurde, schloss sich einer MXGP-Trainingssession an. Zeitgleich auf der Strecke waren WM-Kandidat Jeffrey Herlings (Red Bull KTM) und der italienische Husqvarna-Fahrer Mattia Guadagnini, dem ein möglicher Wechsel zu Ducati für 2025 nachgesagt wird.

Cairoli lieferte sich mit Landsmann Guadagnini in einer Session eine kleine Jagd, in welcher der neunfache Motocross-Champion in sicherem Abstand kontrollierte, ob er zum Husky-Mann aufholen kann. Cairoli, der sich im Laufe seiner herausragenden Karriere starke Fähigkeiten im Sand angeeignet hat, sah auch auf der Ducati-Cross-Desmo sehr elegant aus. Phasenweise bildete sich dabei sogar mit Herlings, Guadagnini und Cairoli ein höchst prominenter Zug.

«Es war super, wieder mal im tiefen Sand zu fahren», teilte Cairoli nach dem Test mit. Der Italiener war mit seiner ganzen Familie angereist, Gattin Jill ist Niederländerin. Cairoli nutzte seinen Abstecher in die Niederlande auch zu einer Autogrammstunde im Gear2Win BMX-Store in Lommel, wo sich viele Fans Autogramme und Selfies mit «TC222» holten.

Bis zum Sonntag spult Cairoli einige Kilometer ab. «Tony wird bei der World Ducati Week mit dabei sein, er fliegt aber Samstagabend wieder los und wird am Motocross-Rennsonntag wieder in Lommel sein», verriet Ducati-Manager Paolo Ciabatti.