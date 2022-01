Anderson siegt in Oakland, Ken Roczen nach Crash P13

Kawasaki-Werksfahrer Jason Anderson gewann den 2. Lauf der US-Supercrossmeisterschaften in Oakland (Kalifornien). Ken Roczen (HRC) fiel nach einem Crash zurück. Justin Barcia (GASGAS) ist neuer Tabellenführer.

2. Lauf der US-Supercrossmeisterschaften in Oakland (Kalifornien): Der deutsche HRC-Werksfahrer und Tabellenführer Ken Roczen flog im Qualifikationstraining Q2 im Bereich der Whoops heftig über den Lenker ab und wurde danach am Boden von seinem Teamkollegen Chase Sexton touchiert. Der Thüringer wirkte danach zwar angeschlagen, doch zum Glück konnte zu den Rennen antreten und beendete seinen Vorlauf auf P2. Ins Finale startete der Deutsche auf P6, doch schon nach 4 Minuten ereignete sich ein weiteres Drama: Dem Deutschen wurden erneut die Whoops zum Verhängnis - diesmal am Ende des Waschbretts. Er verlor die Kontrolle über sein Bike und ging in der nachfolgenden Rechtskehre zu Boden. Seine Honda hing in der Streckenbegrenzung. Roczen brauchte eine gefühlte Ewigkeit, sein Bike aus der Streckenbegrenzung zu befreien und weiterfahren zu können.

Nach diesem Zwischenfall war für Roczen nur noch Schadensbegrenzung angesagt. Er nahm das Rennen auf Rang 16 wieder auf und beendete den Tag auf P13. Roczen fiel in der Tabelle von P1 auf Rang 4 zurück.

Nach dem Start zum Finale gewann Kawasaki-Werksfahrer Adam Cianciarulo den 'holeshot' vor seinem Teamkollegen Jason Anderson, Shane McElrath und Red Bull KTM-Werksfahrer Aaron Plessinger. Plessinger konnte sich rasch nach vorn arbeiten und Anderson setzte sich in einer Rechtskehre innen gegen Cianciarulo durch, übernahm die Führung und gab diese nicht mehr aus der Hand. Für Jason Anderson war der Sieg von Oakland sein erster seit 2018.

Cianciarulo fiel am Ende des Rennens nach einem Fehler auf P12 zurück, während Justin Barcia (GASGAS) den von hinten nachrückenden Eli Tomac auf Distanz halten konnte. Tomac und sein französischer Teamkollege Ferrandis waren in Oakland besser aufgelegt als zum Saisonauftakt in Anaheim. Ferrandis hatte zwar auf P16 erneut einen katastrophalen Start ins Finale, doch er arbeitete sich im Rennen bis auf P6 nach vorne.

Aaron Plessinger holte sein erstes Podium für sein neues Team Red Bull KTM, was nach seinem missglückten Saisonauftakt in Anaheim wie ein Befreiungsschlag wirkte.

Justin Barcia stand in Oakland erneut auf dem 3. Podiumsrang und übernahm damit das 'redplate' des Tabellenführers. Sobald offiziellen Ergebnisse und Tabellenstände vorliegen und freigegeben sind, werden sie an dieser Stelle veröffentlicht.

Ergebnis Oakland, 450 ccm:



1. Jason Anderson (USA), Kawasaki

2. Aaron Plessinger (USA), KTM

3. Justin Barcia (USA), GASGAS

4. Eli Tomac (USA), Yamaha

5. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

6. Dylan Ferrandis (FRA), Yamaha

7. Cooper Webb (USA), KTM

8. Marvin Musquin (FRA), KTM

9. Chase Sexton (USA), Honda

10. Dean Wilson (GBR), Husqvarna

11. Joey Savatgy (USA), KTM

12. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

13. Ken Roczen (GER), Honda

14. Shane McElrath (USA), KTM

15. Max Anstie (GBR), KTM

16. Brandon Hartranft (USA), Suzuki

17. Alex Martin (USA), Yamaha

18. Kyle Chisholm (USA), Yamaha

19. Justin Starling (USA), GASGAS

20. Josh Hill (USA), KTM

21. Joan Cros (USA), Kawasaki

22. Justin Brayton (USA), Honda