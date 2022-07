Romain Febvre (Kawasaki): Riesenglück bei Evans-Crash

Im MXGP-Qualifikationsrennen von Lommel überstand der französische Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre eine sehr gefährliche Situation und musste kurz von seinem Motorrad.

Im Quali-Rennen im tiefen Sand von Lommel fuhr Yamaha-Star Jeremy Seewer am Samstag in der Königsklasse MXGP einen souveränen Sieg vor WM-Leader Tim Gajser (Honda) nach Hause. Hinter dem Spitzen-Duo der WM-Tabelle ereignete sich aber in letzten Abschnitt des Rennens eine haarige Situation.

Im tiefen, zerfurchten Sand matchten sich Gajsers HRC-Teamkollege Mitchell Evans und Romain Febvre, der zuvor Jorge Prado (Red Bull-GASGAS) geschnappt hatte, um Position 3. Drei Runden vor Schluss musste Evans am langen Dreifach-Sprung vor Start und Ziel spektakulär aus dem Sattel. Der Aussie hatte bereits zuvor eine haarige Situation zu überstehen, als er zu weit sprang und nochmals beinahe abhob.

Diesmal musste sich Evans sogar in der Luft von seiner Werks-Honda trennen. Erinnerungen an den Wahnsinns-Crash von Henry Jacobi 2021 in Matterley Basin wurden wach. Der direkt hinter Evans fahrende Romain Febvre kam zwar am auf dem Boden liegenden Evans gerade noch vorbei. Dessen Honda konnte der Franzose jedoch nicht mehr ausweichen und überfuhr das Bike.

Febvre wurde dabei kurz nach oben katapultiert und aus dem Sattel geworfen. Nach einer Schrecksekunde fuhr er dann aber weiter und beendete das Rennen auf P6. «Es war eigentlich ein solider Tag», stellte Febvre fest. «Ich hatte ein gutes Gefühl und fand auf der Piste einige guten Linien. Beim Start war ich aber dann ein wenig zu weit außen.»

Zur Situation mit Evans sagt Febvre: «Ich war auf P4 und konnte die Lücke nach vorne schließen. Leider ist dann Evans vor mir gestürzt. Ich war so nahe dahinter und kam dann nicht mehr an seinem Bike vorbei. Ich bin gestürzt und habe einige Positionen verloren. Es ist schade, denn der dritte Platz war eigentlich für mich, so bin ich nur Sechster geworden.»

Ergebnis MXGP-Qualifikationsrennen Lommel:

1. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

2. Tim Gajser (SLO), Honda

3. Jorge Prado (E), GASGAS

4. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

6. Romain Febvre (F), Kawasaki

7. Brent van Doninck (B), Yamaha

8. Maxime Renaux (F), Yamaha

9. Brian Bogers (NL), Husqvarna

10. Jed Beaton (AUS), Kawasaki

11. Mattia Guadagnini (I), GASGAS

12. Ben Watson (GB), Kawasaki

13. Conrad Mewse (GB), KTM

14. Henry Jacobi (D), Honda

15. Kevin Brumann (CH), Yamaha

16. Benoit Paturel (F), Honda

17. Alvin Östlund (S), Yamaha

18. Cyril Genot (B), Honda

19. Alberto Forato (I), GASGAS

20. Sven van der Mierden (NL), GASGAS

21. Ivo Monticelli (I), Honda

22. Tom Koch (D), KTM

…

27. Mitchell Evans (AUS), Honda