Lommel: Jeremy Seewer (Yamaha) startet von Pole

Nur eine Woche nach seinem Grand-Prix-Sieg in Loket gewann Yamaha-Werksfahrer Jeremy Seewer das MXGP-Qualifikationsrennen im Tiefsand von Lommel und setzte sich dabei gegen WM-Leader Tim Gajser (Honda) durch.

Harri Kullas, der als Ersatz für Arminas Jasikonis ins Team Gebben van Venrooy Yamaha engagiert wurde, zog den Holeshot zum Qualifikationsrennen im Sand von Lommel. Knapp dahinter rangierte der Grand-Prix-Sieger von Loket, Jeremy Seewer (Yamaha). Seewer ging nach wenigen Kurven an Kullas vorbei, kontrollierte das Rennen von der Spitze und gewann mit einem Vorsprung von 5,4 Sekunden vor WM-Leader Tim Gajser (Honda) und GASGAS-Werksfahrer Jorge Prado.

Der australische HRC-Werksfahrer Mitchell Evans startete auf P3 ins Rennen, ging aber zwei Runden vor Schluss an einem Dreifachsprung heftig zu Boden. Er verlor schon in der Luft den Kontakt zu seinem Bike und schlug hart im Sand ein. Romain Febvre (Kawasaki), der direkt hinter Evans fuhr, konnte der Honda nicht ausweichen und stürzte ebenfalls. Während Febvre das Rennen fortsetzen konnte und auf P6 beendete, brauchte Evans seine Zeit, um sich wieder aufzurappeln und das Rennen auf P27 zu Ende zu bringen.

Henry Jacobi (Honda) begann das Rennen auf P15 und kam auf P14 ins Ziel. Tom Koch (KTM) qualifizierte sich auf P22 für die Wertungsläufe.

Jeremy van Horebeek (Beta) erkrankte letzten Sonntag und startete nicht ins heutige Qualifikationsrennen. Auch Jordi Tixier ist erkrankt und wird in Lommel nicht antreten. Ruben Fernandez (diverse Verletzungen in Loket), Pauls Jonass (Schnittwunden in Loket), Hakon Fredriksen (Wirbelbruch in Loket) und Nicholas Lapucci (Nasenbeinbruch in Loket) können nicht in Belgien antreten.

Ergebnis MXGP Qualifikationsrennen Lommel:

1. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

2. Tim Gajser (SLO), Honda

3. Jorge Prado (E), GASGAS

4. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

6. Romain Febvre (F), Kawasaki

7. Brent van Doninck (B), Yamaha

8. Maxime Renaux (F), Yamaha

9. Brian Bogers (NL), Husqvarna

10. Jed Beaton (AUS), Kawasaki

11. Mattia Guadagnini (I), GASGAS

12. Ben Watson (GB), Kawasaki

13. Conrad Mewse (GB), KTM

14. Henry Jacobi (D), Honda

15. Kevin Brumann (CH), Yamaha

16. Benoit Paturel (F), Honda

17. Alvin Östlund (S), Yamaha

18. Cyril Genot (B), Honda

19. Alberto Forato (I), GASGAS

20. Sven van der Mierden (NL), GASGAS

21. Ivo Monticelli (I), Honda

22. Tom Koch (D), KTM

…

27. Mitchell Evans (AUS), Honda

...

DNS: Pauls Jonass (LT), Husqvarna

DNS: Hakon Fredriksen (NOR), Honda

DNS: Jeremy van Horebeek (B), Beta

DNS: Jordi Tixier (F), KTM

DNS: Ruben Fernandez (E), Honda

DNS: Nicholas Lapucci (I), Fantic

DNS: Thomas Kjer Olsen (DK), KTM

DNS: Davy Pootjes (NL), Honda

DNS: Alessandro Lupino (I), Beta

DNS: Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda

DNS: Valentin Guillod (CH), Yamaha

DNS: Adam Sterry (GB), KTM