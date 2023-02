Jeremy Seewer (Yamaha): Sieg und Meister in Italien 20.02.2023 - 08:28 Von Mario Furli

© offroadproracing.it Das Tagespodest in Arco: Ruben Fernandez, Jeremy Seewer und Maxime Renaux

Yamaha-Werksfahrer Jeremy Seewer präsentierte sich bei den hochkarätig besetzten Vorsaison-Rennen in Italien bereits in WM-Form: Am Sonntag siegte er in Arco di Trento.