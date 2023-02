Tim Gajser: Verdacht auf Oberschenkelbruch

Hiobsbotschaft für das MXGP-Werksteam der Honda Racing Corporation: Weltmeister Tim Gajser zog sich in Arco di Trento eine Oberschenkelverletzung zu.

MXGP-Weltmeister Tim Gajser lag im zweiten MX1-Lauf in Arco di Trento nach mäßigem Start auf Platz 6, als er in der dritten Runde beim Bergauf-Sprung nach der Pitlane die Kontrolle über sein Motorrad verlor, vermutlich wegen eines Schlaglochs. Der Slowene ist dann aus beträchtlicher Höhe schwer gestürzt und wurde an der Strecke behandelt. Augenzeugen beobachteten jedenfalls, dass Gajser vor dem Crash von der Fußraste abgerutscht ist und deshalb in der Luft machtlos war.

Einige Minuten später wurde das Rennen mit der roten Flagge gestoppt, um den Honda-Werksfahrer abtransportieren zu können. Tim Gajser wurde danach mit Verdacht auf eine Beinverletzung ins Krankenhaus gebracht. Ob sich der Verdacht auf einen Oberschenkelbruch bestätigt, kann von den Ärzten erst nach ersten Röntgenuntersuchungen diagnostiziert werden.

Der 26-jährige Tim Gajser hat die MX2-Weltmeisterschaft 2015 auf Honda gewonnen und nachher für das japanische Werk die MXGP-Titel in den Jahren 2019, 2020 und 2022 errungen.

Honda bangt jetzt um sein MXGP-Aushängeschild, denn die Motocross-WM beginnt am 11./12. März in Villa la Angostura in Argentinien. Danach folgen die Events in Riola Sardo in Italien (25./26. März) sowie in Frauenfeld (Schweiz) am 8./9. April.

Weitere Updates folgen.