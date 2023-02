Tim Gajser (Honda): Oberschenkelbruch bestätigt

Das MXGP-Werksteam der Honda Racing Corporation bestätigte am Montagvormittag: Tim Gajser zog sich bei seinem harten Abflug im Vorbereitungsrennen in Arco di Trento einen Oberschenkelbruch zu.

Die Befürchtungen haben sich bewahrheitet: Tim Gajser brach sich bei seinem schweren Sturz im zweiten MX1-Lauf der «Internazionali d‘Italia» in Arco di Trento den rechten Oberschenkel. Das bestätigte sein HRC Team nach den Untersuchungen im Krankenhaus.

Der 26-jährige Slowene muss sich nun einer Operation unterziehen, um den Bruch zu stabilisieren. Nach erfolgtem Eingriff sei es einfacher, einen Zeitplan für die Rückkehr des fünffachen Weltmeisters zu benennen, hieß es in der kurzen Stellungnahme von Honda weiter.

Es ist allerdings davon auszugehen, dass der Titelverteidiger den Beginn der WM-Saison verpassen wird. Denn der MXGP-Auftakt findet bereits in drei Wochen in Villa La Angostura in Argentinien statt und andere Motocross-Asse (wie Jorge Prado im Dezember 2019 oder Romain Febvre im August 2019) fielen nach einem Oberschenkbruch zwei bis drei Monate aus.