Fantic: Intensive Gespräche mit Brian Bogers

Das Fantic Werksteam vom Louis Vosters führt derzeit offenbar Gespräche mit Brian Bogers, dessen MXGP-Einsatz in letzter Sekunde platzte. Mit Glenn Coldenhoff und Brian Bogers wären zwei Niederländer am Start.

Nach der überraschenden Trennung von Roan van de Moosdijk ist Glenn Coldenhoff derzeit der einzig verbliebene MXGP-Starter im üppig ausgestatteten Fantic-Werksteam von Louis Vosters.

Brian Bogers heuerte Ende 2023 im britischen Revo-Team an, doch das Team zog sich im Dezember plötzlich wieder zurück, so dass Bogers ohne Bike dastand und keinen Platz mehr in der MXGP-WM fand. In seiner Not dockte der Niederländer bei SR Honda Motoblouz an, um wenigstens ein paar französische Strandrennen bestreiten zu können. Beim Klassiker Le Touquet 2024 belegte Bogers den 4. Rang.

Nun gibt es offenbar Verhandlungen mit dem Fantic Werksteam, wo nach dem Ausscheiden von van de Moosdijk für Bogers wieder MXGP-Einsatz möglich wäre.

Klar ist: Fantic braucht einen zweiten MXGP-Starter. Offiziell bestätigt ist derzeit nichts, aber Brian Bogers als Teamkollege von Glenn Coldenhoff scheint nicht die schlechteste Option für das Team zu sein.