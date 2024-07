Jago Geerts (Yamaha) startet in Lommel

Der belgische Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts hat von den Ärzten grünes Licht erhalten und wird am kommenden Wochenende zu seinem Heim-Grand-Prix im belgischen Lommel antreten. Geerts hatte sich in Argentinien verletzt.

Der belgische Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts brach sich Anfang März in Argentinien während des Qualifikationsrennens zum Auftakt der MXGP-WM den linken Ellbogen und das rechte Schlüsselbein. Für Geerts war damit die Saison gelaufen, bevor sie überhaupt richtig begonnen hatte. Er musste zweimal operiert werden.

In Lommel will Geerts wieder starten. Vor dem Rennen muss er sich noch einer obligatorischen medizinischen Untersuchung durch den FIM-Arzt unterziehen, bevor er offiziell für fit erklärt wird.

«Gestern habe ich endlich grünes Licht von meinem Chirurgen bekommen. Mein Ellenbogen ist wieder vollständig verheilt. Beim Fahren habe ich ein gutes Gefühl. Deshalb freue ich mich darauf, endlich wieder zurück zu sein. Obwohl es an diesem Wochenende mein Heim-Grand-Prix ist, verspüre ich keinen Druck. Das Ergebnis an diesem Wochenende ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass ich wieder am Start bin, Rennen fahre und es genieße. Das Ziel ist also, Spaß auf dem Motorrad zu haben und das Wochenende zu genießen.»