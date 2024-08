Antonio Cairoli: Ducati-WM-Debüt in Arnheim

Der Ende 2022 zurückgetretene neunfache Motocross-Weltmeister Antonio Cairoli wird am 17. und 18. August zum Grand Prix of the Netherlands in Arnheim mit dem Prototypen der neuen Ducati Desmo450 MX antreten.

Dass Ducati mit einem WM-Einsatz noch in diesem Jahr plant, war bekannt. Die Frage war nur, wann und wo. Nun ist klar: Ducati startet am 18. August in Arnheim mit dem neunfachen Weltmeister Antonio Cairoli. Mit der Desmo450 MX wird Ducati im kommenden Jahr an der kompletten MXGP-WM teilnehmen. Auch das Serienmodell soll dann in Produktion gehen. Damit markiert das Unternehmen aus Borgo Panigale den Einstieg in das Offroad-Segment.

Die nächsten Einsätze der Desmo450 MX werden dann am 31. August und 1. September in Castiglione del Lago beim fünften Lauf der italienischen Meisterschaften folgen. Dort wird wieder Alessandro Lupino starten, der die Meisterschaften anführt.

«Das ist ein historischer Moment für MXGP» erklärte David Luongo, CEO von Serienvermarkter Infront Moto Racing. «Dank der Arbeit, die wir seit Jahrzehnten leisten, heben wir die Popularität des Sports. Die MXGP ist weltweit die beste Plattform, um Prototypen für den Markt zu entwickeln. Wir wünschen ihnen viele Jahre lang Erfolg in unserem Sport. Dieser Neuzugang wird die Konkurrenz mit den anderen offiziellen Herstellern weiter steigern und wir können es kaum erwarten, Zeuge dieses Debüts zu sein.»

Antonio Cairoli, der ja bereits Ende 2022 seine Karriere beenden wollte, kehrt nun also doch noch einmal in die WM zurück. « Er ist eine Legende unseres Sports», erklärte Luongo. «Es ist toll, ihn wieder in Arnheim zu sehen. Ich bin sicher, dass viele Fans kommen werden, um sein Comeback mitzuerleben,. Das wird ein großer sportlicher Moment werden.»