Cozar: Jorge Prado (GASGAS) gewinnt Lauf 1

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann Titelverteidiger Jorge Prado (GASGAS) den ersten MXGP-Lauf in Cozar vor seinem Titelrivalen Tim Gajser (HRC) und vergrößerte seinen Vorsprung vor dem letzten Lauf auf 12 Punkte.

Erster Lauf, MXGP of Castilla la Mancha in Cozar: Red-Bull-KTM-Werksfahrer Jeffrey Herlings startete von der Innenposition der Startanlage, kam aber in der zweiten Kurve von der Strecke ab und bog nach 50 Metern wieder auf die Strecke ein. Dafür erhielt 'The Bullet' eine Strafversetzung um 3 Plätze. Von Platz 3 wurde er auf Rang 6 strafversetzt.

WM-Leader und Pole-Setter Jorge Prado (GASGAS) startete von der rechten Seite der Startmaschine und zog erneut den Holeshot (der 17. der Saison), gefolgt von Tim Gajser (Honda), der seine Titelchancen erhalten wollte.

Nach einem Crash von Mattia Guadagnini (Husqvarna) musste der Italiener an der Strecke versorgt werden und es wurde die Rotkreuzfahne geschwenkt.

Prado wehrte in der Anfangsphase des Rennens alle Versuche Gajsers ab, der auf Angriff setzte und Prado an der Spitze unter Druck setzen wollte, doch der Spanier ließ nichts anbrennen und konnte sich nach der Hälfte des Rennens etwas absetzen und fuhr kontrolliert und fehlerfrei an der Spitze sein eigenes Rennen. Er gewann mit einem Vorsprung von 2,8 Sekunden vor Gajser. Erst 17 Sekunden später folgte der Rest des Feldes.

Mit diesem Laufsieg führt Prado vor dem entscheidenden zweiten Lauf die WM mit einem Vorsprung von 12 Punkten an. Wenn er im zweiten Lauf Erster oder Zweiter wird, ist er nicht nur Weltmeister, sondern hätte auch die 1000-Punkte-Marke überschritten.

Der deutsche Kosak-KTM-Pilot Tom Koch beendete das Rennen auf Platz 17. Cato Nickel (Husqvarna) holte auf Platz 20 einen weiteren WM-Punkt.

MXGP Lauf 1 Cozar:



1. Jorge Prado (E), GASGAS

2. Tim Gajser (SLO), Honda

3. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki

4. Romain Febvre (F), Kawasaki

5. Alberto Forato (I), Honda

6. Jeffrey Herlings (NL) KTM, (nach Penalty)

7. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

8. Valentin Guillod (CH), Honda

9. Maxime Renaux (F), Yamaha

10. Jan Pancar (SLO), KTM

11. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

12. Alessandro Lupino (I), Ducati

13. Ruben Fernandez (E), Honda

14. Brian Bogers (NL), Fantic

15. Josh Gilbert (GB), KTM

16. Kevin Brumann (CH), Husqvarna

17. Tom Koch (D), KTM

18. Alvin Östlund (S), Honda

19. Ivo Monticelli (I), Beta

20. Cato Nickel (D), Husqvarna

21. Brent van Doninck (B), Honda

22. Mark Scheu (D), Husqvarna

...

25. (DNF) Mattia Guadagnini (I), Husqvarna

...

DNS: Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

DNS: Kevin Horgmo (N), Honda

WM-Stand vor den dem 2. Lauf:



1. Jorge Prado (E), GASGAS, 978 Punkte

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 966 (-12)

3. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 919 (-59)