Tim Gajser (Honda): Aufgeben ist keine Option

Honda-Ass Tim Gajser verlor im Qualifying-Rennen der Motocross-WM in Castilla la Mancha weitere zwei Punkte auf Titelverteidiger Jorge Prado und spricht offen über die Ausgangslage für den letzten Renntag.

Tim Gajser hatte im Quali-Rennen der MXGP-Kategorie beim Grand Prix von Castilla la Mancha auf der Strecke von Cozar einen schweren Stand. Der Slowene startete mit der Honda von Platz 2 mies und kam nur als Sechster aus der ersten Runde retour. Vorne riss Jorge Prado (Red Bull GASGAS) sofort eine Lücke auf seine Verfolger auf.

Gajser wühlte sich auf der engen Piste durch den Verkehr und schnappte sich etwa bei Halbzeit den drittplatzierten Schweizer Jeremy Seewer (Kawasaki) mit einem Blockpass, der angesichts der Lage aber zu vertreten war. Damit war Endstation – den Rückstand auf Jeffrey Herlings (Red Bull KTM) konnte der 28-jährige Honda-Hoffnungsträger nicht mehr reduzieren, der Speed dafür war nicht da.

Prado hat vor dem Showdown vor eigenem Publikum somit bereits neun Punkte Vorsprung. Gajser müsste am Sonntag in den letzten zwei Rennen zehn Punkte auf den Champion aufholen, um noch Weltmeister zu werden.

«Wir haben vor dem Rennen gewusst, dass der Start sehr wichtig sein wird, da die Piste nur eine schnelle Linie hat und viele Jungs mehr oder weniger gleich unterwegs sind», erklärte Gajser. «Leider ist mir nicht der beste Start gelungen – ich musste mir meinen Weg bahnen, worauf ich so nicht aus war. Ich bin für dieses Wochenende mit dem Wissen angereist, dass ich Rennen gewinnen muss, und das hat sich auch nicht geändert. Daher muss ich am Sonntag genau das von Beginn an ausführen – so viele Punkte wie irgendwie möglich holen und dann sehen, was passiert. Nichts ist verloren – wir kämpfen bis zum Ende!»

MXGP-Qualifikationsrennen Cozar:

1. Jorge Prado (E), GASGAS

2. Jeffrey Herlings (KTM)

3. Tim Gajser (SLO), Honda

4. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki

5. Alberto Forato (I), Honda

6. Maxime Renaux (F), Yamaha

7. Ruben Fernandez (E), Honda

8. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

9. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

10. Valentin Guillod (CH), Honda

11. Romain Febvre (F), Kawasaki

12. Mattia Guadagnini (I), Husqvarna

13. Brian Bogers (NL), Fantic

14. Alessandro Lupino (I), Ducati

15. Brent van Doninck (B), Honda

16. Alvin Östlund (S), Honda

17. Tom Koch (D), KTM



WM-Stand vor den letzten beiden Rennen:

1. Jorge Prado (E), GASGAS, 953 Punkte

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 944 (-9)

3. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 904 (-49)