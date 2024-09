Jorge Prado (GASGAS) startet in Spanien von Pole

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann Jorge Prado (GASGAS) das Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Castilla la Mancha in Cozar vor Jeffrey Herlings (KTM) und Tim Gajser (Honda) und baute seinen Vorsprung auf 9 Punkte aus.

MXGP Qualifikationsrennen zum MXGP of Castilla la Mancha in Cozar: Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings brannte am Vormittag die schnellste Rundenzeit in den harten Boden und startete im Quali-Race von Pole, doch am Start zum Qualifikationsrennen reagierte WM-Leader Jorge Prado am besten. Der Lokalmatador zog den Holeshot vor Jeremy Seewer (Kawasaki), Alberto Forato und Jeffrey Herlings (KTM). Prado befand sich danach in seiner Königsdisziplin, indem er das Rennen von der Spitze aus kontrollierte.

Romain Febvre (Kawasaki) und der mit einer Wildcard angetretene Ducati-Werksfahrer Alessandro Lupino blieben am Startgatter hängen und mussten sich am Ende des Feldes einreihen. Lupino erzielte zuvor im Zeittraining mit der Ducati Desmo 450 die zehntbeste Zeit und beendete das Rennen nach einer Aufholjagd auf Platz 14.

Während der ersten Runden kämpfte sich Jeffrey Herlings schnell nach vorne und schickte sich phasenweise sogar an, Jorge Prado unter Druck zu setzen. WM-Titelaspirant Tim Gajser (Honda) startete nur auf Platz 10 ins Rennen und musste sich erst gegen Maxime Renaux (Yamaha), Ruben Fernandez (Honda), Alberto Forato (Honda) und Jeremy Seewer (Kawasaki) durchsetzen, bevor er schließlich Platz 3 erreichte.

Mit Prado auf Platz 1 und Gajser auf Rang 3 vergrößerte sich Prados Vorsprung in der WM-Tabelle vor den beiden letzten Läufen dieser Saison von 7 auf 9 Punkte.

MXGP Qualifikationsrennen Cozar:



1. Jorge Prado (E), GASGAS

2. Jeffrey Herlings (KTM)

3. Tim Gajser (SLO), Honda

4. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki

5. Alberto Forato (I), Honda

6. Maxime Renaux (F), Yamaha

7. Ruben Fernandez (E), Honda

8. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

9. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

10. Valentin Guillod (CH), Honda

11. Romain Febvre (F), Kawasaki

12. Mattia Guadagnini (I), Husqvarna

13 Brian Bogers (NL), Fantic

14. Alessandro Lupino (I), Ducati

15. Brent van Doninck (B), Honda

16. Alvin Östlund (S), Honda

17. Tom Koch (D), KTM

…

20. Kevin Brumann (CH), Husqvarna

…

23. Mark Scheu (D), Husqvarna

24. Cato Nickel (D), Husqvarna

...

DNS: Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

DNS: Kevin Horgmo (N), Honda

WM-Stand vor den letzten beiden Rennen:



1. Jorge Prado (E), GASGAS, 953 Punkte

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 944 (-9)

3. Jeffrey Herlings (KTM), 904 (-49)