Tim Gajser (Honda) dominiert in Mantua

Tim Gajser gewann in Mantua

Mit Laufsiegen in beiden Rennen sicherte sich Tim Gajser (Honda) den Tagessieg zum Auftakt der offenen italienischen Meisterschaften in Mantua (Italien). Jeremy Seewer und Mattia Guadagnini gaben ihr Ducati-Renndebüt.

Die Bedingungen bei der Auftaktrunde der offenen italienischen Motocross-Meisterschaften in Mantua waren nach anhaltenden Regenfällen in der Nacht extrem schwierig. Einige WM-Teams nutzten das Rennen zur Saisonvorbereitung. Der slowenische HRC Werksfahrer Tim Gajser hatte mit Siegen in beiden Läufen den perfekten Tag. Zweiter wurde der belgische MXGP-Aufsteiger Lucas Coenen (KTM).

Viel Aufmerksamkeit wurde dem Renndebüt von Jeremy Seewer und Mattia Guadagnini mit der neuen Ducati Desmo 450 geschenkt. Seewer beendete das Rennen mit einem 5-4-Ergebnis auf Gesamtrang 4.

«Das war ein guter Test unter schwierigsten Bedingungen», meinte Seewer nach dem Rennen. «Ich fühle mich wohl auf dem neuen Motorrad und das Rennen war ein gutes Training für den Saisonbeginn.»

Ergebnis italienische Meisterschaften Mantua, MX1:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 1-1

2. Lucas Coenen (B), KTM, 2-2

3. Andrea Bonacorsi (I), Fantic, 3-3

4. Jeremy Seewer (CH), Ducati, 5-4

5. Isak Gifting (S), Yamaha, 4-6

6. Mattia Guadagnini (I), Ducati, 8-5

Red Bull KTM Werksfahrer Andrea Adamo gewann die MX2 Klasse mit einem 1-2-Ergebnis. Simon Längenfelder beendete den Tag mit einem 4-8-Ergebnis auf Gesamtrang 5. In diesem Rennen startete übrigens auch Brian Hsu (Honda), der den ersten Lauf auf Platz 18 beendete und im zweiten Lauf ausfiel.

Ergebnis italienische Meisterschaften Mantua, MX2:



1. Andrea Adamo (I), KTM, 1-2

2. Valerio Lata (I), Honda, 2-3

3. Cas Valk (NL), KTM, 6-1

4. Sacha Coenen (B), KTM, 3-6

5. Simon Längenfelder (D), KTM, 4-8

6. Quentin Prugnieres (F), KTM, 7-5

7. Karlis Reisulis (LT), Yamaha, 8-7

…

23. Brian Hsu (D), Honda, 18-DNF