Saint-Jean-d'Angély: Lucas Coenen (KTM) auf Pole

Der belgische Red Bull KTM Werksfahrer Lucas Coenen gewann das MXGP Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Europe in Saint-Jean-d'Angély mit einem Start-Ziel-Sieg vor WM-Leader Tim Gajser (Honda).

MXGP Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Europe in Saint-Jean-d'Angély (Frankreich): Während der Startphase verstärkten sich die Regenfälle, aber die Bedingungen blieben bis zum Schluss gut.WM-Leader Tim Gajser (Honda) war im Zeittraining der Schnellste. Den Holeshot zum Quali-Race zog Red Bull KTM Werksfahrer Lucas Coenen, der die Pace von der ersten bis zur letzten Runde vorgab und am Ende mit einem Vorsprung von 2,6 Sekunden vor Gajser gewann. Tim Gajser musste sich vom Platz 3 aus nach vorne kämpfen und setzte Coenen am Ende noch etwas unter Druck, doch der Slowene musste er sich mit Platz 2 zufriedengeben.

Der deutsche Sarholz-KTM-Pilot Noah Ludwig startete im Bereich der Top-10, fiel in der zweiten Runde auf Platz 13 zurück, musste danach aber das Rennen beenden. Beta-Werksfahrer Tom Koch qualifizierte sich auf Platz 22, Mark Scheu (Husqvarna) auf Rang 26. Beide Ducati-Werksfahrer verfehlten in Frankreich die Punkteränge der Top-10 und auch der belgische Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts suchte auf Platz 25 weiterhin vergeblich nach seiner Form.

Auch das MXGP-Debüt von Triumph verlief enttäuschend: Tom Guyon musste das Quali-Race ebenso wie Cato Nickel in der ersten Runde beenden.

MXGP Qualifying Race in Saint-Jean-d'Angély:



1. Lucas Coenen (B), KTM

2. Tim Gajser (SLO), Honda

3. Ruben Fernandez (E), Honda

4. Maxime Renaux (F), Yamaha

5. Romain Febvre (F), Kawasaki

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

7. Isak Gifting (S), Yamaha

8. Pauls Jonass (LT), Kawasaki

9. Jan Pancar (SLO), KTM

10. Kevin Horgmo (N), Honda

11. Alberto Forato (I), Honda

12. Mattia Guadagnini (I), Ducati

13. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

14. Andrea Bonacorsi (I), Fantic

15. Ben Watson (GB), Beta

16. Jeremy Seewer (CH), Ducati

17. Valentin Guillod (CH), Yamaha

18. Roan van de Moosdijk (NL), KTM

19. Adam Sterry (GB), KTM

20. Kevin Brumann (CH), Husqvarna

21. Josh Gilbert (GB), Honda

22. Tom Koch (D), Beta

23. Brian Bogers (NL), Fantic

24. Romain Pape (F), Yamaha

25. Jago Geerts (B), Yamaha

26. Mark Scheu (D), Husqvarna

29. (DNF) Noah Ludwig (D), KTM

31. (DNF) Cato Nickel (D), Husqvarna

32. (DNF) Tom Guyon (F), Triumph