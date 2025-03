Vorschau MXGP of Europe Saint-Jean-d'Angély

In Saint-Jean-d'Angély wird am kommenden Wochenende der dritte Lauf der Motocross-WM 2025 ausgetragen. Die Wettervorhersagen sind durchwachsen und die französischen Fans wollen französische Sieger sehen.

Am kommenden Wochenende geht die WM-Saison 2025 in ihre dritte Runde. Die Wettervorhersagen für Saint-Jean-d'Angély sind nicht besonders einladend: Bei Temperaturen zwischen 5 und 14 Grad Celsius bei starker Bewölkung könnte es erneut regnen. WM-Leader Tim Gajser (Honda) hat aber in Cozar bewiesen, dass er auch im Schlamm eine Klasse für sich ist und Hartboden wie in Frankreich liegt ihm sowieso. Aber in Frankreich haben Romain Febvre (Kawasaki) und Maxime Renaux (Yamaha) die einheimischen Fans hinter sich, die am Gegenhang gegenüber der Strecke ganz sicher wieder für eine ausgezeichnete Stimmung sorgen werden. Zur Erinnerung: 2024 wurde Tim Gajser am grünen Tisch durch eine umstrittene Entscheidung zum Sieger erklärt, nachdem zunächst Romain Febvre zunächst auf dem Siegerpodest stand.

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 2 von 20:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 108 Punkte

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 88, (-20)

3. Maxime Renaux (F), Yamaha, 87, (-21)

4. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 79, (-29)

5. Lucas Coenen (B), KTM, 57, (-51)

6. Andrea Bonacorsi (I), Fantic, 56, (-52)

7. Kevin Horgmo (N), Honda, 55, (-53)

8. Ruben Fernandez (E), Honda, 53, (-55)

9. Pauls Jonass (LT), Kawasaki, 53, (-55)

10. Mattia Guadagnini (I), Ducati, 52, (-56)

Die MX2-Klasse wird von den beiden Husqvarna-Werksfahrern dominiert. Nach seinem Sieg in Cozar hat Liam Everts Tabellenrang 2 übernommen, 6 Punkte hinter Titelverteidiger Kay de Wolf.

MX2 WM-Stand nach WM-Runde 2:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 97 Punkte

2. Liam Everts (B), KTM, 91, (-6)

3. Simon Längenfelder (D), KTM, 78, (-19)

4. Sacha Coenen (B), KTM, 71, (-26)

5. Andrea Adamo (I), KTM, 71, (-26)

6. Thibault Benistant (F), Yamaha, 63, (-34)

7. Cas Valk (NL), KTM, 61, (-36)

8. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 53, (-44)

9. Guillem Farres (E), Triumph, 46, (-51)

10. Quentin Marc Prugnieres, 43, (-54)

Im Rahmenprogramm starten die Europameisterschaftsklassen EMX125 und EMX250 zu ihrem zweiten Läufen, in denen Jarne Bervoets (Yamaha) bzw. Adrien Petit (Yamaha) die Führung übernommen haben.

So können die Rennen verfolgt werden*):

Livetiming (kostenlos)

Livestream MXGP-TV.com

Samstag, 22. März 2025



12:00 – Studio Show mit Paul Malin



13:10 – MX2 Zeittraining

13:45 – MXGP Zeittraining



14:30 – EMX125, Lauf 1

15:20 – EMX250, Lauf 1



16:10 – MX2 Qualifikationsrennen

17:00 – MXGP Qualifikationsrennen

Sonntag, 23. März 2025



08:40 – EMX125, Lauf 2

10:25 – EMX250, Lauf 2



12:00 - MX2 Lauf 1

13:00 - MXGP Lauf 1

15:00 - MX2 Lauf 2

16:00 - MXGP Lauf 2



*) Angaben in MEZ, ohne Gewähr