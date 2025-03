Video: Lars van Berkel startete mit Ellenbogenbruch

Lars van Berkel (Honda) hat das Abenteuer der Motocross-WM in Argentinien aus der Perspektive eines Privatfahrers dokumentiert und daraus eine sehenswerte Dokumentation produziert, abseits des weichgespülten Mainstreams.

Die Dokumentation von Lars van Berkel über seinen WM-Exkurs in Argentinien ist eine der Geschichten, die sich eher im Hintergrund abspielen. Es sind nicht die politisch korrekten und weichgespülten Statements der Public Relations Abteilungen der Werksteams, sondern ehrliche Begebenheiten aus dem wahren Leben. Es geht um Leidenschaften und Freundschaften, um Erfolge und Niederlagen, um Spaß und Tragik. Es sind die Geschichten, die Ältere gern erzählen, wenn sie von den guten alten Zeiten schwärmen. Aber der Film von Lars van Berkel zeigt, dass es auch heute noch echten Zusammenhalt in der Szene gibt. Ein Chef, der seinem Fahrer die Schnürsenkel bindet oder der Mechaniker, der mit seiner Zigarette im Mund noch schnell die Kupplung wechselt, das ist Motocross-WM in Südamerika.

Während sich die Factory-Piloten in den Flieger setzen und vor Ort vom Hotel zur Strecke chauffiert werden, musste sich der niederländische Sandspezialist, der sich eigentlich auf Beach-Racing konzentriert, um die Details seines Argentinien-Starts komplett selber kümmern.

Am 23. Februar startete der Niederländer beim Enduro del Verano in Argentinien und belegte dort den 8. Platz. Er nutzte seine dortigen Kontakte zur Teilnahme am WM-Auftakt eine Woche später. Van Berkel verlängerte seinen Aufenthalt und kümmerte sich um ein Motorrad und den technischen Support. Trainiert wurde nur kurz – auf einer Strecke zwischen weidenden Pferden.

Das Qualifying am Samstag beendete Lars van Berkel auf Platz 25 und nach dem ersten Lauf am Sonntag kam er auf Rang 24 ins Ziel. In der Besichtigungsrunde zum zweiten Lauf stürzte er nach einer Unachtsamkeit und hatte danach starke Schmerzen. Van Berkel biss auf die Zähne und trat zum Rennen an. Er beendete den zweiten Lauf auf Platz 31, doch nach einem Besuch im Medical Center stellte sich heraus, dass er mit einem gebrochenen Ellenbogen gefahren war.

Die ganze Story erzählt van Berkel in seinem sehenswerten Vlog: