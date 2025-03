Benistant (Yamaha) auf Pole, Liam Everts WM-Leader

Nach dramatischen Ereignissen gewann Yamaha-Werksfahrer Thibault Benistant das MX2-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Europe in Saint-Jean-d'Angély vor Simon Längenfelder (KTM). Liam Everts ist WM-Leader.

MX2 Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Europe in Saint-Jean-d'Angély, 3. Lauf der Motocross-WM 2025: Zu Beginn des Rennens setzten zwar erneut Regenschauer ein, aber die Streckenbedingungen blieben trotz stärker werdenden Regens insgesamt gut. Lokalmatador Thibault Benistant war im Zeittraining der Schnellste, während Titelverteidiger Kay de Wolf (Husqvarna) das Qualifikationstraining nur auf Rang 11 beendete. Simon Längenfelder (KTM) ging von Startplatz 9 ins Rennen.

Der belgische Red Bull KTM Werksfahrer Sacha Coenen zog den Holeshot und führte den Lauf vor Kay de Wolf an, doch in Runde 9 blieb de Wolf an einer Auffahrt hängen und musste den Wettbewerb mit technischem Defekt aufgeben. Damit schien die Angelegenheit für Sacha Coenen in trockenen Tüchern zu sein und er hätte bei diesem Ergebnis wieder die Tabellenführung übernommen, doch in Runde 11 endete seine Mission im Drama: Der Belgier stürzte bergab heftig über die Werbebanner, nachdem er mit beiden Rädern in unterschiedliche Spurrinnen eingefädelt hatte. Er flog mit hoher Geschwindigkeit über den Lenker ab und landete hart auf der Startgeraden. Sacha konnte das Rennen zwar fortsetzen, doch er hatte sich nicht nur das Motorrad verbogen, sondern war auch sonst gezeichnet von dem Abflug. Coenen biss auf die Zähne, fiel aber dennoch bis auf den 6. Platz zurück.

Diese beiden Ereignisse spielten Thibault Benistant (Yamaha) in die Karten, der die Führung übernahm und das Rennen mit einem Vorsprung von 7,9 Sekunden vor Simon Längenfelder gewann. Liam Everts (Husqvarna) wurde Dritter und übernahm damit die WM-Führung. 'Liamski' wird morgen erstmals in seiner Karriere mit dem Red Plate des WM-Führenden ausrücken.

MX2 Qualifying Race in Saint-Jean-d'Angély:



1. Thibault Benistant (F), Yamaha

2. Simon Längenfelder (D), KTM

3. Liam Everts (B), KTM

4. Camden McLellan (ZA), Triumph

5. Andrea Adamo (I), KTM

6. Sacha Coenen (B), KTM

7. Valerio Lata (I), Honda

8. Karlis Reisulis (LT), Yamaha

9. Cas Valk (NL), KTM

10. Ferruccio Zanchi (I), Honda

...

29. (DNF) Kay de Wolf (NL), Husqvarna