Dreetz am Samstag: Jordi Tixier (KTM) in Führung

In verletzungsbedingter Abwesenheit von Tabellenführer Max Nagl (Husqvarna) gewann Titelverteidiger Jordi Tixier (Sarholz KTM) das Samstagsrennen der ADAC MX Masters im brandenburgischen Dreetz.

Samstagsrennen des 3. Laufs der ADAC MX Masters im Sand von Dreetz: Titelverteidiger Jordi Tixier (Sarholz KTM) gewann am ersten Tag des ADAC MX Masters im brandenburgischen Dreetz den ersten Wertungslauf. Er profitierte von der verletzungsbedingten Abwesenheit von Tabellenführer Max Nagl (Husqvarna), der sich in dieser Woche im Training 3 Rippen gebrochen hatte.

Tixier verkürzte mit seinem Laufsieg seinen Rückstand in der Tabelle auf acht Punkte. Der KTM Sarholz Racing-Pilot verdrängte nach vier Runden seinen Teamkollegen Cyril Genot von der Führungsposition und kontrollierte danach das Rennen von der Spitze.

«Ich konnte mir das Rennen gut einteilen und noch etwas Kraft sparen, nachdem ich mich an der Spitze etwas absetzen konnte», erklärte Tixier. «Die Strecke ist sehr fordernd und man kann leicht Fehler machen. Morgen wird ein anstrengender Tag, aber ich bin zufrieden und gehe mit noch etwas mehr Zuversicht in den Tag.»

Dahinter duellierten sich Genot, die KMP Honda Racing-Piloten Gert Krestinov und Jérémy Delincé sowie der Niederländer Lars Van Berkel. Am Ende konnte sich Genot gegen die andauernden Angriffe seiner Verfolger wehren und fuhr knapp vor van Berkel und Krestinov auf dem zweiten Platz ins Ziel.

Der Trainingsschnellste Tom Koch (Kosak KTM) musste nach einem Sturz in der ersten Runde eine Aufholjagd bis auf Platz 5 starten.

Ergebnisse Dreetz, Samstag:

ADAC MX Masters, Lauf 1:

1. Jordi Tixier (F), KTM

2. Cyril Genot (F), KTM

3. Lars van Berkel (NL), Honda

4. Gert Krestinov (EST), Honda

5. Tom Koch (D), KTM

6. Jérémy Delincé (B), Honda

7. Stefan Ekerold (D), Husqvarna

8. Hardi Roosiorg (EST), KTM

9. Tim Koch (D), Husqvarna

10. Lukas Platt (D), Kawasaki

...

DNS: Max Nagl (D), Husqvarna

DNS: Dennis Ullrich (D), Husqvarna

Der Samstag in Dreetz: