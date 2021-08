Dreetz: Cyril Genot (KTM) holt ersten Masters-Sieg

Mit einem 2-1-1-Ergebnis gewann der Belgier Cyril Genot (Sarholz KTM) den 3. Lauf der ADAC MX Masters in Dreetz vor Titelverteidiger Jordi Tixier (KTM) und Tom Koch (KTM). Tixier übernahm die Meisterschaftsführung.

«Gestern lag ich noch mit Fieber im Bett», erklärte der für das deutsche Sarholz-KTM-Team startende Cyril Genot nach seinem Sieg am Sonntag. Es war überhaupt der erste Masters-Laufsieg für den Belgier. «Ich hätte mir das niemals zu träumen gewagt, dass es heute so gut läuft.»

Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Max Nagl (Husqvarna) zeigte sich am Samstag Titelverteidiger Jordi Tixier (Sarholz KTM) bereit, die Tabellenspitze zu übernehmen. Während der Exweltmeister am Samstag noch recht leichtes Spiel hatte, musste sich der französische MXGP-Protagonist in beiden Sonntagsrennen mit Platz 3 hinter dem heute gut aufgelegten Tom Koch (Kosak KTM) abfinden. Mit den Rängen 1-3-3 beendete der Franzose den Tag auf Gesamtrang 2 hinter Genot, der in Dreetz auch seinen ersten Tagessieg feiern konnte.

Mit dem Sieg in Dreetz verfehlte der Belgier damit knapp die Übernahme des 'redplates', das in dieser Saison Tabellenführer Max Nagl inne hatte. Mit nur 2 Punkten Vorsprung ist nun Tixier neuer Leader der ADAC MX Masters. Er wird also mit dem roten Startnummernschild '911' zum nächsten Rennen nach Drehna anreisen.

Dritter auf dem Podium in Brandenburg wurde Tom Koch (Kosak KTM), der beide Sonntagsrennen auf Platz 2 beendete.

Maximilian Spies gewann mit einem 1-1-2-Ergebnis die Tageswertung des Youngsters-Cups. Der mit einer Zweitakt-Fantic für das Maddii Racing Werksteam startende Brandenburger ist ein ausgewiesener Sandspezialist, der sich nur den letzten Lauf an MX2-WM-Protagonist Marnique Appelt abgeben musste. Spies konnte mit dem Tagessieg seine Führung in der Gesamtwertung des Youngsters Cups ausbauen.

ADAC MX Masters Dreetz:



1. Cyril Genot (B), KTM, 2-1-1

2. Jordi Tixier (F), KTM, 1-3-3

3. Tom Koch (D), KTM, 5-2-2

4. Stefan Ekerold (D), Husqvarna, 7-6-4

5. Lars van Berkel (NL), Honda, 3-10-6

6. Jérémy Delincé (B), Honda, 6-9-5

7. Hardi Roosiorg (EST), KTM, 8-5-12

8. Tim Koch (D), Husqvarna, 9-11-7

9. Gert Krestinov (EST), Honda, 4-4-33

10. Mike Stender (D), Yamaha, 11-8-11

...

DNS: Max Nagl (D), Husqvarna

DNS: Dennis Ullrich (D), Husqvarna

Stand nach 3 von 5 Läufen:



1. Jordi Tixier (F), KTM, 154

2. Cyril Genot (B), KTM, 152, (-2)

3. Tom Koch (D), KTM, 146, (-8)

4. Max Nagl (D), Husqvarna, 122, (-32)

5. Jérémy Delincé (B), Honda, 115, (-39)

ADAC Youngsters Cup:



1. Maximilian Spies (D), Fantic, 1-1-2

2. Marnique Appelt (D), KTM, 4-4-1

3. Marcel Stauffer (A), KTM, 5-3-3

4. Camden Mc Lellan (RSA), Husqvarna, 2-2-9

5. Noah Ludwig (D), KTM, 3-9-4

Tabellenstand:



1. Maximilian Spies (D), Fantic, 128

2. Marcel Stauffer (A), KTM, 118, (-10)

3. Noah Ludwig (D), KTM, 100, (-28)