Gaildorf: Valentin Guillod gewinnt Samstagsrennen

Gaststarter Valentin Guillod (Yamaha) gewann den Auftakt der ADAC MX Masters in Gaildorf, während Max Nagl (Husqvarna) stürzte und zurückfiel. Maxime Grau (Husqvarna) gewann das Rennen der Youngsters.

Mit einem souveränen Start-Ziel gewann der Schweizer Hostettler-Yamaha-Pilot Valentin Guillod das Samstagsrennen in Gaildorf, dem 5. Lauf der ADAC MX Masters 2022. Der in der Meisterschaft führende Max Nagl (Husqvarna) wählte Gate 10 als Startplatz aus, was aber nicht funktionierte. Der Weilheimer kam diesmal nur im Bereich der Top-10 aus der ersten Runde und musste eine beschwerliche Aufholjagd starten. Interessantes Detail: Nagl fuhr gemeinsam mit seinem Schützling Kevin Brumann (Yamaha) in einem Rennen. Im Rennen setzte sich aber zunächst der Meister gegen den Schüler durch und Nagl agierte nach der Hälfte des Rennens bereits hinter Guillod, Tixier und Koch auf Rang 4 und wollte mehr.

Nach 20 Minuten Renndistanz hatte er Tom Koch auf P3 in Schlagdistanz, als er bei einem Bergabsprung quer zur Fahrtrichtung landete und über den Lenker zu Bode ging. Nagl hob sein Motorrad auf, stand aber entgegen der Fahrtrichtung, musste erst wenden und konnte sich nur auf Rang 9 wiederbeinreihen.

Tom Koch (Kosak KTM) rangierte zu Rennbeginn auf P2 hinter Guillod. Nach der Hälfte des Rennens wurde er von Jordi Tixier abgefangen. Tixier wurde Zweiter vor Koch.

Kevin Brumann überholte am Ende des Rennens Boris Maillard mit einem grenzwertigen Blockpass. Maillard wurde kurz eingebremst und auch Brumann strauchelte, konnte aber einen Sturz gerade noch vermeiden. Max Nagl arbeitete sich in den letzten Runden noch auf Rang 7 nach vorne. Adam Sterry (KTM), der im Bereich der Top-10 fuhr, musste das Rennen mit technischem Defekt beenden. Gaststarter Dominique Thury (Kawasaki) beendete den ersten Lauf auf Rang 26.

ADAC MX Masters Gaildorf, Lauf 1:

1. Valentin Guillod (CH), Yamaha

2. Jordi Tixier (F), KTM)

3. Tom Koch (D), KTM

4. Kevin Brumann (CH), Yamaha

5. Boris Maillard (F), Suzuki

6. Stefan Ekerold (D), Husqvarna

7. Max Nagl (D), Husqvarna

8. Michael Sandner (A), KTM

9. Tim Koch (D), Husqvarna

10. Gert Krestinov (EST), Honda

…

26. Dominique Thury (D), Kawasaki

...

34. (DNF)Adam Sterry (GB), KTM

Maxime Grau setzt sich gegen Farres durch

Cato Nickel (WZ Racing KTM) gewann den Holeshot zum ersten Lauf zum Youngster Cup. In Runde 3 übernahm der französische Nestaan Husqvarna Gaststarter Maxime Grau die Führung, die er am Ende des Rennens gegen den heranstürmenden Spanier Guillem Farres (KTM) verteidigen musste. Grau gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 0,6 Sekunden.

Maximilian Spies (KTM) startete im Bereich der Top-5 und kämpfte sich am Ende auf P3 nach vorne. Rückkehrer Mike Gwerder, der sich im vorletzten Rennen in Bielstein verletzte und das Rennen in Tensfeld auslassen musste, kam auf P8 ins Ziel.

Ergebnis ADAC Youngster Gaildorf, Lauf 1:

1. Maxime Grau (F), Husqvarna

2. Guillem Farres (E), KTM

3. Maximilian Spies (D), KTM

4. Cato Nickel (D), KTM

5. Yago Martinez (E), KTM

6. Victor Alonso (E), Yamaha

7. Meico Vettik (EST), KTM

8. Mike Gwerder (CH), KTM

9. Noah Ludwig (D), KTM

10. Valentin Kees (D), KTM