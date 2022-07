Tensfeld: Max Nagl (Husky) siegt mit Idealpunktzahl

Mit drei souveränen Laufsiegen gewann Krettek-Haas-Husqvarna-Pilot Max Nagl den 4. Lauf der ADAC MX Masters im Sand von Tensfeld. Maximilian Spies gewann die Tageswertung im Youngsters-Cup vor Noah Ludwig (beide KTM).

4. Lauf der ADAC MX Masters 2022 im Sand von Tensfeld: Tabellenführer Max Nagl gewann auch die beiden Sonntagsrennen, nachdem er bereits den ersten Lauf am Samstag souverän für sich entschieden hatte hatte.

Der dänische Gaststarter Nichlas Bjerregaard (Yamaha) gewann den Start zum ersten Sonntagsrennen knapp vor Nagl, der noch in der ersten Runde mit viel Schwung außen am Dänen vorbei in Führung ging. Danach kontrollierte der Weilheimer das Rennen von der Spitze aus. Nagl gewann Lauf 2 mit einem Vorsprung von 11,8 Sekunden vor Titelverteidiger Jordi Tixier (Sarholz KTM), Adam Sterry (Sarholz KTM) und Tom Koch (Kosak KTM).

«Die Strecke war sehr flach und damit das Tempo sehr hoch», erklärte Nagl nach dem Rennen. «Jetzt beginnt die Strecke besser zu werden. Es fahren sich Spurrinnen und Löcher heraus, bei denen man einen guten Rhythmus finden muss, um schnell zu sein.»

Sarholz-Pilot Adam Sterry ging im entscheidenden dritten Lauf in Führung vor Nagl in Führung. Der Deutsche nutzte erneut die Außenlinien, um schon in der Anfangsphase des Rennens die Führung zu übernehmen. Erst am Ende des dritten Laufs kam Tixier noch einmal näher an Nagl heran. «Ich habe im dritten Rennen Tom Koch im Auge behalten und den Abstand konstant gehalten. Ich hatte nicht bemerkt, dass Tixier weiter vorn auf 2 lag. Nachdem ich mitbekommen hatte, dass Tixier näher kommt, musste ich am Ende noch einmal aufdrehen.»

Nagl konnte in Tensfeld die Idealpunktzahl von 75 Punkten für sich verbuchen und seinen Vorsprung gegenüber Tixier in der Tabelle von 44 auf 53 Punkte ausbauen. Tom Koch hat auf P3 bei noch 4 zu absolvierenden Rennen einen Rückstand von 80 Zählern.

Ergebnis ADAC MX Masters Tensfeld:

1. Max Nagl (D), Husqvarna, 1-1-1

2. Jordi Tixier (F), KTM, 2-2-2

3. Tom Koch (D), KTM, 3-4-3

4. Adam Sterry (GB), KTM, 8-3-4

5. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 4-5-5

6. Nichlas Bjerregaard (DK), Yamaha, 5-6-7

7. Hardi Roosiorg (EST), KTM, 7-9-6

8. Tim Koch (D), Husqvarna, 9-7-8

9. Tanel Leok (EST), Husqvarna, 12-8-9

10. Paul Haberland (D), Honda, 8-8-13

...

17. Jeremy Sydow (D), KTM, 14-14-28

18. Ecca Gianluca (D),Husqvarna, 15-20-15

19. Stefan Ekerold (D), Husqvarna, 31-30-10

Stand ADAC MX Masters nach Runde 4:

1. Max Nagl (D), Husqvarna, 290

2. Jordi Tixier (F), KTM, 237, (-53)

3. Tom Koch (D), KTM, 210, (-80)

4. Adam Sterry (GB), KTM, 185, (-105)

5. Tim Koch (D), Husqvarna, 127, (-163)

6. Stefan Ekerold (D), Husqvarna, 118, (-172)

7. Boris Maillard (F), Suzuki, 90, (-200)

8. Michael Sandner (A), KTM, 87, (-203)

8. Gert Krestinov (EST), Honda, 86, (-204)

9. Tanel Leok (EST), Husqvarna, 86, (-204)

Youngsters: Maximilian Spies (KTM) siegt

Tabellenführer Guillem Farres (KTM) gewann den Holeshot zum ersten Sonntagsrennen. Der Spanier legte einen sauberen Start-Ziel-Sieg. Maximilian Spies (KTM) startete im Bereich der Top-5 und kämpfte sich auf P2 nach vorne. Noah Ludwig (KTM) strauchelte am Start und musste das Feld vom Mittelfeld aus aufrollen und fuhr bis auf P3 nach vorne. Sieger Farres meinte nach dem Rennen: «Ich habe keine Ahnung, was mit dem Sandkönig los ist. Ich habe ihn das ganze Rennen nicht gesehen.»

Den Start zum dritten Lauf gewann Gaststarter Scott Smoulders (Husqvarna) knapp vor dem Spanier Yago Martinez (KTM), während Maximilian Spies stürzte schon in der ersten Kurve. «Ich bin mit einem anderen Fahrer kollidiert. Dabei ist das Vorderrad weggerutscht und dann ist noch jemand in mich reingefahren. Als ich am Start am Boden lag, dachte ich mir, dass es sehr, sehr schwer werden würde, aber man hat gesehen, dass im Rennen alles passieren kann. Leider habe ich mir bei dem Crash den Ellenbogen angeschlagen. Das hat beim Fahren schon Schmerzen verursacht und es wird jetzt bei dem nachlassenden Adrenalin immer schlimmer.» Spies zeigte eine eindrucksvolle Aufholjagd und beendete das Rennen auf P5. Mit einem 1-2-5-Ergebnis wurde er Tagessieger in Tensfeld.

Tabellenführer Farres stürzte ebenfalls in der Anfangsphase des dritten Laufs und musste dem Feld ebenfalls hinterherfahren, kam aber am Ende über P14 nicht hinaus. Damit verfehlte er zwar das Podium, konnte aber das Redplate des Tabellenführenden verteidigen. Spies fuhr bis auf Platz 5 nach vorne und wurde mit einem 1-2-5-Ergebnis Tagessieger vor Noah Ludwig (Becker KTM), der sich über das gesamte Wochenende enorm steigern konnte und in Tensfeld seinen zweiten Youngsters-Laufsieg einfuhr. «Nach den Problemen in dieser Woche hätte ich das nicht gedacht», erklärte der Ascherslebener.

Farres führt nach 4 von 8 Läufen mit 19 Punkten Vorsprung vor Camden Mc Lellan, der mit den Rängen 4,5 und 4 am Ende Sechster der Tageswertung wurde.

Nico Greutmann (Husqvarna) hatte sich bereits am Samstag eine Fußverletzung zugezogen, so dass er am Sonntag nicht zu den Wertungsläufen antreten konnte. Mike Gwerder war nach seinem Crash vor Wochenfrist noch nicht wieder fit und Maxime Grau trat in Tensfeld nicht an.

Ergebnis Youngster Cup, Tensfeld:

1. Maximilian Spies (D), KTM, 1-2-5

2. Noah Ludwig (D), KTM, 8-3-1

3. Rasmus Pedersen (DK), 3-4-3

4. Guillem Farres (E), KTM, 2-1-14

5. Camden Mc Lellan (ZA), KTM, 4-5-4

6. Yago Martinez (E), KTM, 6-9-2

7. Peter König (D), KTM, 7-7-9

8. Magnus Smith (DK), Yamaha,11-12-6

9. Leon Rehberg (D), KTM, 5-14-11

10. Kjell Verbruggen (NL), Kawasaki, 10-8-12

...

DNF: Nico Greutmann (D), Husqvarna

DNS: Maxime Grau (F), Husqvarna

DNS: Mike Gwerder (CH), KTM

Stand ADAC Youngster Cup nach Runde 4:

1. Guillem Farres (E), KTM, 243

2. Camden Mc Lellan (ZA), KTM, 224, (-19)

3. Maximilian Spies (D), KTM, 188, (-55)

4. Noah Ludwig (D), KTM, 174, (-69)

5. Yago Martinez (E), KTM, 115, (-128)

6. Peter König (D), KTM, 108, (-135)

7. Mike Gwerder (CH), KTM, 105, (-138)

8. Cato Nickel (D), KTM, 102 (-141)

9. Jörgen- Mathias Talviku (EST), KTM, 98, (-145)

10. Nico Greutmann (D), Husqvarna, 97, (-146)