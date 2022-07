Vorschau ADAC MX Masters in Gaildorf

Die ADAC MX Masters gastieren am kommenden Wochenende in Gaildorf

Am kommenden Wochenende findet im schwäbischen Gaildorf ein weiterer Höhepunkt der Saison statt. Die ADAC MX Masters gehen in ihre zweite Halbzeit und der Veranstalter lockt die Fans mit einem bunten Rahmenprogramm.

Am 30. und 31. Juli startet das ADAC MX Masters auf der Traditionsstrecke in Gaildorf in die zweite Saisonhälfte. Die Fans dürfen sich auf ein volles Programm in den vier Klassen ADAC MX Masters, ADAC MX Youngster Cup, ADAC MX Junior Cup 125 und ADAC MX Junior Cup 85 freuen.

Max Nagl (Krettek-Haas-Racing-Team) ist bislang in den Gesamtwertungen des ADAC MX Masters ungeschlagen und kommt als Tabellenführer und klarer Favorit nach Gaildorf.

Ein großes Rahmenprogramm mit vielen Aktivitäten und Musik tagsüber und am Abend sorgt für Unterhaltung in den Trainings- und Rennpausen. Fans können die Rennen sowohl vor Ort an der Rennstrecke beobachten als auch im kostenlosen Livestream unter adac.de/mx-masters am Samstag ab 12:30 Uhr und Sonntag ab 10:00 Uhr anschauen.

Max Nagl möchte in der ADAC MX Masters-Klasse seine Siegesserie in Gaildorf fortsetzen. Er hat sich in der ersten Saisonhälfte bereits einen Vorsprung von 53 Punkten herausgefahren. Wie bereits in Bielstein wird der Schweizer Valentin Guillod (Yamaha) als Gastfahrer um den Sieg mitreden wollen. Mit am Start sein wird auch Dominique Thury (Kawasaki), der seit zwei Jahren in den USA lebt und dort an den Supercrossmeisterschaften teilnimmt.

Den ADAC MX Youngster Cup führt Guillem Farres an. Maximilian Spies (Schmicker Racing KTM) und Noah Ludwig (Becker Racing KTM) haben bereits Laufsiege eingefahren und gehören zu den Favoriten in dieser Klasse. Auch Maxime Grau (Nestaan Husqvarna Factory Racing) konnte bereits einen Laufsieg feiern und holte in Bielstein den Gesamtsieg.

Neben den Rennen gibt es in Gaildorf ein volles Rahmenprogramm für die Zuschauer vor Ort mit einer großen Fanmeile, frei zugänglichem Fahrerlager sowie einem großen Festzelt mit Live-Musik an drei Abenden. Die jungen Besucher haben auf dem Yamaha Quad-Parcours die Möglichkeit, kleine Quads und PW50-Motorräder auszuprobieren. Der langjährige Serienpartner Honda wird mit seinem Honda Testride-Truck vor Ort sein. Erwachsene Motorradfahrer können dort die aktuellen Straßen- und Offroad-Motorräder von Honda Probe fahren. Am Sonntag von 11.45 bis 12.15 Uhr werden Max Nagl, Jordi Tixier, Tom Koch und Dominique Thury am ADAC MX Masters-Truck den Fans bei der Autogrammstunde zur Verfügung stehen. Das Festzelt wird am Freitag eröffnen.

Alle Rennen aus Gaildorf werden im kostenlosen Livestream übertragen. Zwischen den Läufen sorgen zahlreiche Interviews für Unterhaltung und aktuelle Informationen. Der Livestream wird auf adac.de/mx-masters ausgestrahlt. Am Samstag beginnt die Sendung um 12:30 Uhr, am Sonntag bereits um 10:00 Uhr.

Das digitale Programmheft sowie Zeitpläne und Starterlisten stehen unter adac.de/mx-masters zum Download zur Verfügung.

Stand ADAC MX Masters nach Runde 4 von 8:

1. Max Nagl (D), Husqvarna, 290

2. Jordi Tixier (F), KTM, 237, (-53)

3. Tom Koch (D), KTM, 210, (-80)

4. Adam Sterry (GB), KTM, 185, (-105)

5. Tim Koch (D), Husqvarna, 127, (-163)

6. Stefan Ekerold (D), Husqvarna, 118, (-172)

7. Boris Maillard (F), Suzuki, 90, (-200)

8. Michael Sandner (A), KTM, 87, (-203)

9. Tanel Leok (EST), Husqvarna, 86, (-204)

10. Gert Krestinov (EST), Honda, 86, (-204)

Stand ADAC Youngster Cup nach Runde 4 von 8:

1. Guillem Farres (E), KTM, 243

2. Camden Mc Lellan (ZA), KTM, 224, (-19)

3. Maximilian Spies (D), KTM, 188, (-55)

4. Noah Ludwig (D), KTM, 174, (-69)

5. Yago Martinez (E), KTM, 115, (-128)

6. Peter König (D), KTM, 108, (-135)

7. Mike Gwerder (CH), KTM, 105, (-138)

8. Cato Nickel (D), KTM, 102 (-141)

9. Jörgen- Mathias Talviku (EST), KTM, 98, (-145)

10. Nico Greutmann (D), Husqvarna, 97, (-146)