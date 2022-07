Gaildorf: Valentin Guillod feiert Dreifach-Triumph

Gaststarter Valentin Guillod (Yamaha) gewann mit einem Dreifach-Erfolg den 5. Lauf der ADAC MX Masters in Gaildorf vor dem gut aufgelegten Tom Koch (KTM) und Titelverteidiger Jordi Tixier (KTM).

Mit einer souveränen Leistung gewann der Gaststarter aus der Schweiz, Valentin Guillod, den 5. Lauf der ADAC MX Masters auf der Hartbodenstrecke in Gaildorf. Der Hostettler-Yamaha-Pilot gewann alle 3 Rennen souverän und fuhr das gesamte Wochenende über in seiner eigenen Klasse.

Der Meisterschafts-Führende Max Nagl hatte ja bereits im Samstagsrennen Sturzpech und haderte auch mit den beiden Sonntagsrennen. Im zweiten Lauf konnte er die Pace des Spitzenreiters zwar streckenweise mitgehen, kam aber nicht in Schlagdistanz zum führenden Guillod. Nagl musste sich mit 16,9 Sekunden Rückstand mit P2 zufriedengeben.

Im dritten Rennen zog Michael Sandner den Red Bull Holeshot, aber auch in diesem Lauf nutzte Guillod die erste sich bietende Gelegenheit, um noch in Runde 1 in Führung zu gehen. Guillod kontrollierte auch dieses Rennen von der Spitze aus, gewann den dritten Lauf mit einem Vorsprung von 11,7 Sekunden und wurde souveräner Tagessieger.

Hinter Guillod überschlugen sich die Ereignisse: Jordi Tixier (Sarholz KTM) kämpfte sich in der Anfangsphase des 3.Laufs von Rang 4 auf P2 nach vorne und der hervorragend aufgelegte Tom Koch (Kosak KTM) überholte kaltschnäuzig den Redplate-Inhaber Max Nagl (Krettek Haas Husqvarna).

Nagl schien sich in der Endphase des Rennens mit Blick auf die Meisterschaft mit P4 hinter Guillod, Tixier und Koch abfinden zu wollen, als Tixier plötzlich in der Linkskurve nach der Boxengasse nach einem harmlosen Fehler zu Boden ging und seinerseits auf P4 zurückfiel. Nagl versuchte danach noch einmal, an Tom Koch heranzukommen, aber es reichte nicht zum Überholen: Koch kam auf Rang 2 vor Nagl ins Ziel und stand am Ende mit einem 3-3-2-Ergebnis auf dem zweiten Podiumsrang hinter Dreifachsieger Guillod.

Der französische Titelverteidiger Jordi Tixier wurde mit einem 2-4-4-Ergebnis Gesamt-Dritter, zeigte sich am Podium aber dennoch enttäuscht über seinen Crash im dritten Lauf. Obwohl Max Nagl nur Gesamt-Vierter wurde, konnte Tixier seinen Rückstand nur um magere 2 Punkte verkürzen und hat nach 5 absolvierten Rennen jetzt einen Rückstand von 51 Punkten. Bei noch 3 verbleibenden Rennen (Jauer, Holzgerlingen und Drehna) können aber insgesamt noch 225 Punkte (3x75) vergeben werden, d.h. In der Meisterschaft ist längst noch keine Vorentscheidung gefallen.

Max Nagl erklärte nach dem Rennen: «Ich hatte ein schwieriges Wochenende. Es hat ja gestern schon relativ schlecht angefangen. Mein Start war nicht gut und dann kam auch noch der Crash dazu, bei dem ich mich zum Glück nicht verletzt habe. Heute waren meine beiden Starts eigentlich gut, aber ich konnte nichts daraus machen. Mir hat heute einfach eine Sekunde pro Runde gefehlt und da habe ich zurückgesteckt, um nicht übers Limit zu gehen und zu stürzen. Gestern war ich nach dem schlechten Start sauer auf mich selbst. Dann habe ich zu viel gepusht und so ist mir dann auch der Fehler passiert. Einen weiteren Fehler konnte ich heute aber vermeiden. Im letzten Rennen hatte ich mich schon mit P4 abgefunden, weil ich gemerkt hatte, dass heute nicht mehr ging. Als dann Jordi den Fehler gemacht hat und gestürzt ist, musste ich zwei Runden noch einmal richtig pushen, um von Jordi wieder ein paar Meter wegzukommen. Dadurch kam ich wieder näher an Tom heran und ich wollte eigentlich am Ende noch einen Angriff starten, aber das Risiko war dann doch zu groß. Die Punkte mitzunehmen war heute mit Blick auf die Tabelle wichtiger. Gaildorf war trotzdem wieder ein tolles Wochenende. Es waren viele Zuschauer an der Strecke, die gut mitgegangen sind und das hat richtig Spaß gemacht.»

Der Tabellen-Vierte, der britische Sarholz-KTM-Pilot Adam Sterry war im Samstagsrennen nach einem Sturz ausgefallen und konnte nicht zu den Sonntagsrennen antreten. In der Meisterschaft rangiert der Brite aber weiterhin auf Rang 4 hinter Nagl, Tixier und Koch, hat aber bereits einen Rückstand von 161 Punkten.

Ergebnis ADAC MX Masters Gaildorf

1. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 1-1-1

2. Tom Koch (D), KTM, 3-3-2

3. Jordi Tixier (F), KTM), 2-4-4

4. Max Nagl (D), Husqvarna, 7-2-3

5. Boris Maillard (F), Suzuki, 5-5-8

6. Stefan Ekerold (D), Husqvarna, 6-8-5

7. Kevin Brumann (CH), Yamaha, 4-7-9

8. Michael Sandner (A), KTM, 8-6-7

9. Tim Koch (D), Husqvarna, 9-9-6

10. Tanel Leok (EST), Husqvarna, 13-10-10

…

33. Dominique Thury (D), Kawasaki, 26-23-32

...

41. (DNF)Adam Sterry (GB), KTM, 34 (DNF)-DNS-DNS

Stand ADAC MX Masters nach Runde 5 von 8:

1. Max Nagl (D), Husqvarna, 346

2. Jordi Tixier (F), KTM, 295, (-51)

3. Tom Koch (D), KTM, 272, (-74)

4. Adam Sterry (GB), KTM, 185, (-161)

5. Tim Koch (D), Husqvarna, 166, (-180)

6. Stefan Ekerold (D), Husqvarna, 162, (-184)

7. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 142, (-204)

8. Boris Maillard (F), Suzuki, 135, (-211)

9. Michael Sandner (A), KTM, 129, (-217)

10. Tanel Leok (EST), Husqvarna, 116, (-230)

Youngsters: Maxime Grau unantastbar

Auch im Youngster Cup dominierte ein Gaststarter mit 3 blitzsauberen Laufsiegen: Maxime Grau (Husqvarna) hielt sich schadlos und kontrollierte alle Rennen von der Spitze aus. Maximilian Spies (KTM) wurde Zweiter im zweiten Lauf und lag auch im dritten Rennen auf P2, als er nach einer Abfahrt stürzte und auf P7 zurückfiel. Trotz heftiger Schmerzen in der Schulter fuhr der Ortrander noch auf P5 nach vorne und sicherte sich damit Rang 3 der Tageswertung.

Der Spanier Guillem Farres (Raths KTM) wurde mit einem 2-3-2-Ergebnis Gesamt-Zweiter und konnte sich in der Tabelle weiter von Maximilian Spies auf Gesamtrang 2 absetzen. Er baute seinen Vorsprung an der Spitze auf 61 Punkte aus.

Tragisch verlief das Wochenende allerdings für den bisherigen nZweiten, Camden Mc Lellan: Im Zeittraining bekam er die 3 Pflichtrunden nicht zustande, die er für einen Start benötigte, weil ihm am Ersatzmotorrad die Kette riss. Mc Lellan musste also in Gaildorf die bittere Pille einer Nullrunde schlucken und fiel in der Tabelle von P2 auf P3 hinter Maximilian Spies zurück.

Eine bemerkenswerte Leistung zeigte Cato Nickel (WZ Racing KTM), der konstant in allen 3 Rennen im Vorderfeld mitfuhr und am Ende mit einem 4-5-6-Ergebnis auf Gesamtrang 5 landete. Sein Teamkollege Mike Gwerder aus der Schweiz, startete nach seinem schweren Crash in Bielstein erstmals wieder und beendete den Tag mit einem 8-8-9-Ergebnis auf Gesamtrang 7.

Ergebnis ADAC Youngster Gaildorf:

1. Maxime Grau (F), Husqvarna, 1-1-1

2. Guillem Farres (E), KTM, 2-3-2

3. Maximilian Spies (D), KTM, 3-2-5

4. Yago Martinez (E), KTM, 5-4-3

5. Cato Nickel (D), KTM, 4-5-6

6. Victor Alonso (E), Yamaha, 6-6-4

7. Mike Gwerder (CH), KTM, 8-8-9

8. Edvards Bidzans (LAT), Husqvarna, 12-11-7

9. Valentin Kees (D), KTM, 10-13-8

7. Meico Vettik (EST), KTM

...

13. Noah Ludwig (D), KTM, 9-9-39 (DNF)

Stand ADAC Youngster Cup nach Runde 5 von 8:

1. Guillem Farres (E), KTM, 307

2. Maximilian Spies (D), KTM, 246, (-61)

3. Camden Mc Lellan (ZA), KTM, 224, (-83)

4. Noah Ludwig (D), KTM, 198, (-109)

5. Yago Martinez (E), KTM, 169, (-138)

6. Cato Nickel (D), KTM, 151 (-156)

7. Mike Gwerder (CH), KTM, 143, (-164)

8. Maxime Grau (F), Husqvarna, 140, (-167)

9. Peter König (D), KTM, 125, (-182)

10. Paul Bloy (D), KTM, 112, (-195)