Max Nagl (Husqvarna) ist Masters-Champion 2022

Ein zweiter Platz im Samstagsrennen von Drehna genügte Max Nagl (Husqvarna) zum vorzeitigen Titelgewinn. Es war bereits der dritte Masters Titel von Nagl nach 2006 und 2008.

Der Tag begann für den in der Meisterschaft führenden Max Nagl, der letzte Woche noch am Motocross der Nationen für Team Deutschland startete, schwierig. Nach einem Bremsdefekt konnte der Weilheimer in den Trainings-Sessions nur wenige Runden zurücklegen. Zudem haderte er noch mit Jetlag von der Amerika-Tour. Nagl qualifizierte sich damit nur auf P9 für die Wertungsläufe.

Nagl brachte ein Polster von 59 Punkten mit nach Brandenburg. Die Ausgangslage war klar: Wenn Nagl nach dem ersten Lauf 50 oder mehr Punkte Vorsprung hat, wäre er vorzeitig Champion. Die Witterungsbedingungen waren herbstlich kühl und der Sand nass. Als das Startgatter zum ersten Rennen fiel, setzte sich Nagl trotz seiner ungünstigen Startposition durch, gewann den Holeshot und kontrollierte das Rennen zunächst von der Spitze, gefolgt von Adam Sterry und Jordi Tixier. Henry Jacobi, der wieder für das Sarholz-KTM-Team startet, legte am Vormittag die schnellste Qualifikationszeit vor, erwischte aber keinen guten Start und fiel nach einem Fehler aus dem Bereich der Top-10 und musste sich danach wieder nach vorn kämpfen.

Als am Ende des Rennens die Überrundungen begannen, kam Nagl in Bedrängnis. Tixier, der sich zwischenzeitlich an seinem Teamkollegen Sterry vorbei gearbeitet hatte, schloss die Lücke und nutzte die erste sich bietende Gelegenheit, um an Nagl vorbei in Führung zu gehen.

Nagl wusste, dass dieser zweite Platz reichen würde, um die ADAC MX Masters 2022 zu gewinnen. Er ließ in den letzten beiden Runden nichts mehr anbrennen, fuhr taktisch klug sein Rennen auf P2 zu Ende und sicherte sich damit vor den letzten beiden Rennen am Sonntag die Meisterschaft.

Titelverteidiger und Laufsieger Jordi Tixier beglückwünschte Nagl: «Er war dieses Jahr eindeutig der Beste. Für mich ist diese Veranstaltung auch die letzte mit dem Sarholz-Team, denn ich werde mit Honda in die Supercross-WM einsteigen. Es waren schöne Jahre mit dem Team, wofür ich mich bedanken möchte.»

Max Nagl feierte mit seinem Fanclub seinen dritten ADAC MX Masters Meisterschaftsgewinn. Die ersten beiden Meisterschaftserfolge liegen weit zurück: Er gewann in den Jahren 2006 und 2008. «Es war ein schwieriges Rennen», gab er zu. «Die ganze Zeit geht es dir im Kopf herum, dass es um die Meisterschaft geht und keine Fehler passieren dürfen. Beim Überrunden sind wir dann in mehrere heikle Situationen gekommen, aber am Ende hat es geklappt und wir haben mit unserem Team und Dank unserer Sponsoren diese Meisterschaft gewonnen.»

Nagl kann nun also die letzten beiden Rennen am Sonntag locker angehen, nachdem die Titelentscheidung gefallen ist.

Die Wertungsläufe werden vom ADAC wieder im kostenlosen Livestream übertragen.

Livestream am Sonntag.

Ergebnis ADAC MX Masters Drehna, 1. Lauf:

1. Jordi Tixier (F), KTM

2. Max Nagl (D), Husqvarna

3. Adam Sterry (GB), KTM

4. Stefan Ekerold (D), Husqvarna

5. Henry Jacobi (D), KTM

6. Tom Koch (D), KTM

7. Jakub Teresak (CZ), KTM

8. Jens Getteman (B), KTM

9. Lukas Platt (D), Fantic

10. Nico Koch (D), KTM

Ergebnis ADAC MX Youngsters Cup Drehna, 1. Lauf:



1. Maximilian Spies (D), KTM

2. Noah Ludwig (D), KTM

3. Francisco Garcia (E), KTM

4. Jens Walvoort (NL), KTM

5. Marnique Appelt (D), KTM

6. Cato Nickel (D), KTM

