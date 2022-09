Holzgerlingen: Max Nagl (Husqvarna) liegt vorn

Mit einem souveränen Start-Ziel-Sieg gewann Tabellenführer Max Nagl (Husqvarna) das Samstagsrennen der ADAC MX Masters in Holzgerlingen vor Valentin Guillod (Yamaha) und Titelverteidiger Jordi Tixier (KTM).

In der Nacht zum Samstag hatte es in Holzgerlingen kräftig geregnet, so dass die Hartbodenstrecke zumindest am Morgen noch ziemlich aufgeweicht war. Tagsüber blieb es aber glücklicherweise trocken, so dass sich der Kurs in gutem Zustand befand.

In Holzgerlingen wieder mit am Start war der Schweizer Valentin Guillod (Yamaha), der vor einer Woche beim WM-Saisonfinale in der Türkei bis zur letzten Runde auf Rang 3 rangierte und am Ende ein tolles Top-10-Ergebnis abliefern konnte.

Tabellenführer Max Nagl (Husqvarna) haderte am heutigen Samstag zwar immer noch mit den Nachwirkungen seines Infekts vor einer Woche, doch heute lief es für den Weilheimer schon wieder fast perfekt. Er zog den Holeshot und fuhr danach einen perfekten Start-Ziel-Sieg nach Hause. Über weite Strecke hatte er jedoch Valentin Guillod im Schlepptau. Das Spitzenduo setzte sich von Anfang an deutlich vom Feld ab.

«Bei der kurzen Startgeraden hier ist es wichtig, dass man gut aus dem Gatter herauskommt. Der Startbereich ist beinahe so wie in der WM mit den Gittern am Boden. Diese Starts habe ich in letzter Zeit für das Motocross der Nationen viel geübt und das habe ich heute gemerkt.»

Erst als die Überrundungen begannen, konnte sich Nagl deutlich von Guillod absetzen. «Die Überrundeten haben mir heute sogar etwas geholfen», schmumzelte Nagl.«Dadurch musste ich andere Linien nehmen, die sich dann als sehr brauchbar herausgestellt haben. Vorher, als Valentin direkt hinter mir war, bestand die Gefahr, dass er an mich heran oder sogar an mir vorbei kommt, wenn eine Linie nicht funktioniert. Dieses Risiko wollte ich nicht eingehen. Später habe ich dann wirklich bessere Linien gefunden und dann konnte ich mich auch absetzen.»

Nagl gewann am Ende mit einem deutlichen Vorsprung von 22,8 Sekunden vor Guillod. Erst weitere 11 Sekunden später kam Titelverteidiger Jordi Tixier (KTM) auf P3 ins Ziel.

Eine überraschend starke Leistung zeigte der Schweizer Kevin Brumann (Yamaha) auf Rang 4, der sich im Rennen unter anderem gegen Tom Koch (KTM) durchsetzen konnte. Brumann wird übrigens von Max Nagl in seiner Trainings-Facility iim belgischen Lommel trainiert.

Ergebnis ADAC MX Masters Holzgerlingen, Lauf 1:

1. Max Nagl (D), Husqvarna

2. Valentin Guillod (CH), Yamaha,

3. Jordi Tixier (F), KTM, 363

4. Kevin Brumann (CH), Yamaha

5. Tom Koch (D), KTM

6. Stefan Ekerold (D), Husqvarna

7. Tim Koch (D), Husqvarna

8. Adam Sterry (GB), KTM, 231

9. Tanel Leok (EST), Husqvarna

10. Simone Croci (I), Husqvarna

11. Boris Maillard (F), Suzuki

12. Lukas Platt (D), Fantic

13. Elias Stapel (D), KTM

14. Nico Koch (D), KTM

15. Jens Getteman (B), GASGAS