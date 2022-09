Youngsters-Cup: Guillem Farres ist vorzeitig Champion

Mit einem Tagessieg beim 7. Lauf des ADAC Youngsters-Cups in Holzgerlingen wurde der Spanier Guillem Farres (Raths Motorsport KTM) vorzeitig Champion. Maximilian Spies und Noah Ludwig standen punktgleich auf dem Podium.

7. und vorletzter Lauf des ADAC Youngster-Cups im Rahmen der ADAC MX Masters bei guten äußeren Bedingungen in Holzgerlingen: Mit einem 2-2-3-Ergebnis holte sich der spanische Tabellenführer Guillem Farres (Raths Motorsport KTM) nicht nur den Tagessieg, sondern sicherte sich zugleich vorzeitig den Titelgewinn im Youngsters-Cup 2022.

Allerdings wurde es in Sachen Titelgewinn für den Spanier am Ende noch eine ganz knappe Kiste, denn Maximilian Spies (Schmicker Racing KTM) lag in beiden Sonntagsrennen jeweils vor dem Meisterschaftsführenden aus Spanien. Maximal 75 Punkte sind beim letzten Rennen in Drehna noch zu vergeben und 76 Punkte Vorsprung hatte Farres am Ende des Tages. Mit 76 Punkten, also nur ein Punkt mehr als erforderlich, konnte der Spanier seinen Youngsters-Titel schon heute feiern. Farres tat es mit Stil, denn mit 64 Punkten holte er in Holzgerlingen keinen Laufsieg, zeigte aber mit zwei zweiten und einem dritten Rang das konstanteste Ergebnis und wurde Tagessieger.

Nachdem Maximilian Spies am Samstag im ersten Lauf gestürzt und auf Platz 8 zurückfiel und Schadensbegrenzung betreiben musste, legte er im ersten Sonntagsrennen einen sauberen Laufsieg hin. In den letzten beiden Runden des zweiten Laufs überschlugen sich die Ereignisse. Die beiden Führenden, Farres und Grau, stürzten fast zur gleichen Zeit in den tief ausgefahrenen Spurrillen und fielen zurück. Spies und Ludwig profitierten zunächst von der Situation. Farres fiel durch seinen Crash hinter Ludwig zurück, kämpfte sich aber in den letzten beiden Runden noch an Ludwig vorbei auf P2 nach vorne. Den dritten Lauf gewann der Südafrikaner Camden Mc Lellan (KTM), der im zweiten Rennen Pech hatte und zurückgefallen war.

Entsprechend eng ging es auf den Podiumsrängen zu. Spies und Ludwig hatten am Ende des Tages beide 60 Punkte auf ihrem Konto, aber Spies hatte den besseren letzten Lauf, was den Ausschlag für P2 in der Gesamtwertung ergab. Ludwig, der das Samstagsrennen gewonnen hatte, zeigte in beiden Sonntagsrennen nach verhaltenen Starts jeweils gute kämpferische Leistungen. Im dritten Lauf fuhr er von P9 auf P6 nach vorne und konnte die Lücke zu Maxime Grau schließen, doch am Ende ging ihm die Zeit aus. Hätte er Grau noch abgefangen, wäre er Gesamt-Zweiter geworden.

Larissa Papenmeier (Yamaha), die letzte Woche in der Türkei WM-Bronze in der Damen-WM holte, qualifizierte sich in Holzgerlingen für die Wertungsläufe des Youngsters Cups und betrachtete die Rennen als Training. «In der WM haben wir ja nur unsere 5 Läufe und hier kann ich mich mit schnelleren Fahrern messen und mich verbessern. Deshalb ist so ein Rennen ein sehr gutes Training», erklärte Larissa, die den Tag auf Rang 37 beendete.

An der Tabellenspitze blieben die Verhältnisse vor dem Saisonfinale in Drehna weitgehend unverändert: Farres führt uneinholbar vor Spies, Mc Lellan und Ludwig.

Ergebnis ADAC Youngster Cup Holzgerlingen:

1. Guillem Farres (E), KTM, 2-2-3

2. Maximilian Spies (D), KTM, 8-1-2

3. Noah Ludwig (D), KTM, 1-3-6

4. Meico Vettik (EST), KTM, 5-4-4

5. Camden Mc Lellan (ZA), KTM, 3-35-1

6. Cato Nickel (D), KTM, 4-8-7

7. Jens Walvoort (NL), KTM, 9-6-12

8. Valentin Kees (D), KTM, 10-7-13

9. Victor Alonso (E), Yamaha, 6-10-14

10. Maxime Grau (F), Husqvarna, 35-5-5

…

37. Larissa Papenmeier (D), Yamaha, 34-33-33

Stand ADAC Youngster Cup nach Runde 7 von 8:

1. Guillem Farres (E), KTM, 441 – vorzeitig Champion

2. Maximilian Spies (D), KTM, 365, (-76)

3. Camden Mc Lellan (ZA), KTM, 328, (-113)

4. Noah Ludwig (D), KTM, 302, (-139)

5. Cato Nickel (D), KTM, 246 (-195)

6. Maxime Grau (F), Husqvarna, 172, (-269)

7. Paul Bloy (D), KTM, 170, (-271)

8. Yago Martinez (E), KTM, 169, (-272)

9. Victor Alonso (E), Yamaha, 151, (-290)