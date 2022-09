Raths Motorsport schließt seine Türen

Das international agierende deutsche Team Raths Motorsport beendet ab der kommenden Saison seine Aktivitäten. Das Team gewann in diesem Jahr mit dem Spanier Guillem Farres den ADAC MX Youngsters Cup.

«Wir geben bekannt, dass wir nach einer so großartigen Saison 2022 die Türen schließen», erklärte das deutsche Team in seiner Stellungnahme. «Der Grund für die Schließung ist, dass Teamchef Niklas Raths ab dem nächstes Jahr wieder in eine Vollzeitbeschäftigung wechseln muss.

Er arbeitet in einem großen Energieunternehmen und wie jeder weiß, ist unsere derzeitige Energiesituation alles andere als gut, so dass dort momentan jeder Mitarbeiter gebraucht wird.»