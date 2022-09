Max Nagl (Husqvarna) siegt in Holzgerlingen

Mit einem 1-1-2-Ergebnis gewann Max Nagl (Husqvarna) den 7. Lauf der ADAC MX Masters in Holzgerlingen vor Valentin Guillod (Yamaha) und Titelverteidiger Jordi Tixier (KTM). Nagl ist weiter auf Meisterschaftskurs.

7. Lauf der ADAC MX Masters in Holzgerlingen: Nachdem es am Sonntagmorgen noch etwas schlammig war, trocknete die Strecke im Laufe des Nachmittags weiter ab und es herrschten in beiden Masters-Rennen gute äußere Bedingungen. Die zahlreich erschienenen Fans an der Strecke sorgten wieder für eine ausgezeichnete Atmosphäre.

Tabellenführer Max Nagl (Husqvarna) machte am Sonntag genau dort weiter, wo er am Samstag aufgehört hatte, doch Valentin Guillod (Yamaha) wollte heute mehr und ging im ersten Sonntagsrennen zunächst in Führung, nachdem Max Nagl den Red Bull Holeshot gezogen hatte. Guillod ging in der Anfangsphase am Deutschen vorbei, doch Nagl blieb in Lauerstellung. Nach der Hälfte des Rennens war Nagl wieder in Schlagdistanz und konnte in der Hochmeisterkurve innen besser heraus beschleunigen und wieder die Führung übernehmen. Danach fuhren Nagl und Guillod in ihrer eigenen Liga und setzten sich mehr als eine halbe Minute vom Rest des Feldes ab. Nagl gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 1,8 Sekunden vor Guillod.

Den Start zum entscheiden dritten Wertungslauf gewann diesmal Jordi Tixier vor Valentin Guillod und Max Nagl. Guillod ging in der ersten Runde etwas übermotiviert zu Werke, kam von der Strecke ab und fiel wieder hinter Nagl auf P3 zurück. Kurze Zeit später konnte der Schweizer den Deutschen aber wieder überholen.

An der Spitze entbrannte ein Zweikampf zwischen Tixier, Guillod und Nagl. 8 Minuten vor Ultimo presste sich Guillod an Tixier vorbei in Führung und kontrollierte danach das Rennen von der Spitze. Dahinter witterte Nagl seine Chance, doch in der Abfahrt nach der Hofmeisterkurve kam der Weilheimer beim Anbremsen heftig ins Straucheln und verlor beinahe die Kontrolle über sein Bike. Nagl ließ auch nach diesem Zwischenfall nicht locker und 3 Runden vor Schluss quetschte er sich beim Anbremsen vor einer 180-Grad-Kehre an Tixier vorbei auf Rang 2. Mit einem 1-1-2-Ergebnis wurde Nagl Tagessieger in Holzgerlingen.

In der Tabelle konnte sich Nagl mit diesem Sieg weiter absetzen und seinen Vorsprung in der Meisterschaftstabelle von 47 auf 59 Punkte ausbauen. Damit ist der Deutsche weiterhin klar auf Kurs, doch die endgültige Entscheidung wird erst beim Saisonfinale im Sand von Drehna fallen.

Ergebnis ADAC MX Masters Holzgerlingen:

1. Max Nagl (D), Husqvarna, 1-1-2

2. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 2-2-1

3. Jordi Tixier (F), KTM, 3-3-3

4. Tom Koch (D), KTM, 5-4-4

5. Kevin Brumann (CH), Yamaha, 4-5-5

6. Stefan Ekerold (D), Husqvarna, 6-6-6

7. Tim Koch (D), Husqvarna, 7-10-7

8. Boris Maillard (F), Suzuki, 11-8-9

9. Simone Croci (I), Husqvarna, 10-9-10

10. Adam Sterry (GB), KTM, 8-7-38

11. Nico Koch (D), KTM, 14-14-11

12. Jens Getteman (B), GASGAS, 15-39-8

13. Lukas Platt (D), Fantic, 12-19-13

14. Jorge Zaragoza (E), Honda, 21-12-12

15. Elias Stapel (D), KTM, 13-18-14

Stand ADAC MX Masters nach Runde 7 von 8:

1. Max Nagl (D), Husqvarna, 482

2. Jordi Tixier (F), KTM, 423, (-59)

3. Tom Koch (D), KTM, 391, (-91)

4. Adam Sterry (GB), KTM, 258, (-224)

5. Stefan Ekerold (D), Husqvarna, 245, (-237)

6. Tim Koch (D), Husqvarna, 234, (-248)

7. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 211, (-271)

8. Boris Maillard (F), Suzuki, 202, (-280)

9. Tanel Leok (EST), Husqvarna, 167, (-315)

10. Lukas Platt (D), Fantic, 155, (-327)