Vorschau & Zeitplan: Masters in Randers im Livestream

Die dritte Runde der ADAC MX Masters findet in Randers statt

Am kommenden Wochenende (27./28. Mai) findet in Randers (Dänemark) die 3. Veranstaltung der ADAC MX Masters statt. Tabellenführer Max Nagl (Honda) nutzte die Pause nach Mölln für eine Stippvisite bei der Open-DM.

Am Pfingstwochenende (27./28. Mai) findet das Auslandsrennen des ADAC MX Masters erstmals auf dem Sandkurs im dänischen Randers statt. Randers liegt in Ost-Jütland, etwa 40 km nördlich von Aarhus. Die Wetteraussichten für das dritte Aufeinandertreffen der ADAC MX Masters sind bei Tageshöchsttemperaturen zwischen 16 und 19 Grad und einer niedrigen Regenwahrscheinlichkeit von 10% bei leichter Bewölkung gut.

In der Masters-Klasse geht der britische Sarholz-KTM-Pilot Adam Sterry nach seinem Sieg in Mölln mit gestärktem Selbstvertrauen an den Start. Tabellenführer Max Nagl (KMP Honda) nutzte das freie Wochenende nach Mölln für einen Start bei der Open DM Lugau, wo er auch beide Läufe gewinnen konnte. Trotz seines Sturzes im Samstagsrennen von Mölln konnte der Weilheimer seine Tabellenführung weiter ausbauen und führt mit 16 Punkten Vorsprung vor den beiden Sarholz-Piloten Sterry und Jacobi.

Tom Koch (KTM Kosak Racing) musste beim letzten Aufeinandertreffen einen Ausfall hinnehmen, hatte aber ansonsten eine konstant hohe Pace. Die beiden Rookies, Maximilian Spies (Kosak KTM) und Noah Ludwig (Sarholz KTM) etablieren sich immer besser im Spitzenfeld der Klasse.

Der französische Ex-Weltmeister Jordi Tixier (KMP Honda) hadert weiterhin mit seinen Starts. Er will in Dänemark auf Angriff setzen.

Meisterschaftsstand nach 2 Veranstaltungen:

1. Max Nagl (D), Honda, 138

2. Adam Sterry (GB), KTM, 122, (-16)

3. Henry Jacobi (D), KTM, 104, (-34)

4. Tom Koch (D), KTM, 98, (-40)

5. Maximilian Spies (D), KTM, 93, (-45)

6. Jordi Tixier (F), Honda, 79, (-59)

7. Nico Koch (D), GASGAS, 65, (-73)

8. Noah Ludwig (D), KTM, 63, (-75)

9. Lars van Berkel (NL), Honda, 53, (-85)

10. Jakub Teresak (CZ), Husqvarna, 43, (-95)

Im Rahmenprogramm der Veranstaltung werden die beiden Nachwuchsklassen ADAC MX Youngster Cup und MX Junior Cup 125 starten. Cato Nickel (WZ-Racing KTM) führt den Youngsters Cup knapp mit 3 Punkten Vorsprung gegenüber seinem schweizerischen Teamkollegen Mike Gwerder an.

Beim ADAC MX Junior Cup 125 büßte der amtierende Champion Janis Martins Reisulis (Yamaha) beim letzten Rennen einige Punkte ein, denn der deutsche Fantic-Werksfahrer Maximilian Werner steigert sich von Rennen zu Rennen und hat auf P2 einen Rückstand von 8 Punkten zur Spitze.

Alle Läufe aus Randers werden im kostenlosen Livestream übertragen. Darüber hinaus sorgen Interviews für aktuelle Informationen. Am Samstag beginnt die Übertragung ab 13:45 Uhr, am Sonntag startet die Übertragung bereits 10:50 Uhr.

Zeitplan, ADAC MX Masters in Randers (DK):

Samstag, 27.05.2023

08:50 - Warm Up

14:00 - LCQ MX Masters/MX Youngster Cup

14:45 - LCQ MX Junior Cup 125

15:30 - MX Youngster Cup, Lauf 1

16:20 - ADAC MX Masters, Lauf 1

Sonntag, 28.05.2023



09:30 - Warm Up

11:05 - MX Youngster Cup, Lauf 2

11:55 - MX Junior Cup 125, Lauf 1

12:20 - Autogrammstunde

13:30 – MX Masters, Lauf 2

14:25 – MX Junior Cup 125, Lauf 2

15:15 - MX Youngster Cup, Lauf 3

16:05 – MX Masters, Lauf 3

Livestream Samstag (ab 13:45):

Livestream Sonntag (ab 10:50):