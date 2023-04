Noah Ludwig (KTM/P9): «Guter Masters-Einstand»

Mit P5 im dritten Lauf von Drehna zeigte Noah Ludwig (KTM) bei seinem Masters-Debüt eine überzeugende Leistung, obwohl der Saisonauftakt nicht einmal nach Plan lief. Seine Formkurve zeigt weiterhin nach oben.

«Das war ein erfolgreicher Saisonstart bei den ADAC MX Masters», freute sich Noah Ludwig nach seinem ersten Rennen in der Premiumklasse der ADAC MX Masters in Fürstlich Drehna. Dabei begann das Wochenende für den Ascherslebener alles andere als erfreulich: Während der Qualifikation versagte die Einspritzanlage seines Einsatzmotorrades. «So einen Defekt hatten wir noch nie und ausgerechnet hier passiert so etwas», wunderte sich Vater Marco. «Noah musste vorübergehend auf das Ersatzmotorrad umsteigen, war aber entsprechend verkrampft. Mit P13 in seiner Gruppe qualifizierte er sich nur auf P25 für die Wertungsrennen.»

Noch vor dem ersten Lauf konnte der Schaden am Einsatzmotorrad repariert werden, aber von Startplatz 25 war natürlich kein optimaler Start möglich. «Ich kam nur auf Platz 30 aus der ersten Runde und musste das Feld von hinten aufrollen», erinnert sich Noah, der immerhin bis auf P14 nach vorne fuhr. Ähnlich verlief das zweite Rennen am Sonntag, bei dem er sich bis auf P13 vorkämpfte.

Im dritten Rennen klappte der Start optimal und Noah rangierte in den ersten Runden sensationell auf Rang 3 hinter Max Nagl (Honda) und seinem Teamkollegen Nico Koch (GASGAS). «Ich konnte schnell meinen Flow finden und den Speed der Spitze mitgehen.» Noah wurde in der zweiten Rennhälfte zwar von Tom Koch, Jordi Tixier (Honda) und Adam Sterry (KTM) überholt, aber er schnappte sich am Ende noch Nico Koch und fuhr damit auf Rang 5 über die Ziellinie.

«Ich bin zufrieden mit dem Wochenende und hoffe, dass ich bei den nächsten Rennen an diese Ergebnisse anknüpfen kann. Die harte Arbeit über den Winter hat sich gelohnt», erklärte Ludwig. Die Top-10 bei den Masters waren für ihn das intern gesetzte Ziel für einen möglichen WM-Einstieg in die MXGP. Ob es schon an diesem Wochenende in Frauenfeld klappt, ist im Moment noch nicht entschieden. «Noch stehen ein paar Fragezeichen im Raum, die wir aber in den nächsten Tagen klären werden.»

In der Gesamtwertung der ADAC MX Masters rangiert Ludwig mit 31 Punkten auf Rang 9.