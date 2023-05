Max Nagl: Nach Siegen in Frankreich bereit für Mölln

Der deutsche Motocross-Routinier Max Nagl hat sich mit seiner KMP-Krettek-Honda in Frankreich perfekt auf das ADAC MX Masters-Event in Mölln vorbereitet.

Max Nagl und seine KMP-Honda eilen von Sieg zu Sieg. Der deutsche Ex-MXGP-Star war zuletzt an zwei Wochenenden in Frankreich am Start. Der 35-Jährige konnte sich dort gegen starke Gegner perfekt in Szene setzen.

In Sainte-Austreberthe in der Nähe von Amiens sicherte sich Nagl bei einem stark besetzten regionalen Event zur Meisterschaft der Normandie auf einer klassischen Wiesen-Naturpiste mit vielen Auf- und Abfahrten den Tagessieg.

Nagl holte die Einzelergebnisse 1, 1 und 5. Auf die Ränge 2 und 3 kamen Harri Kullas und David Herbreteau vor Sarholz-KTM-Ass Henry Jacobi (2/4/3). Nagl blieb im Zeittraining zudem als einziger Fahrer unter der 2-Minuten-Schallmauer.

Im Rahmen der französischen Elite-Serie zuletzt in Bitche holte Max Nagl mit der KMP-Krettek-Honda Rang 3. Den Tagessieg sicherte sich dort Milko Potisek (Yamaha) mit einem Laufsieg und einmal Rang 2 vor Cyril Genot (Honda).

Nagl gewann zwar Lauf 1, schaffte es aber in Durchgang 2 nur auf P5. Bei den Nachwuchs-Fahrern dominierte in Bitche übrigens Jarne Bervoets (KTM), der Sohn von Marnicq.

Am kommenden Wochenende geht es im Rahmen der ADAC MX Masters mit der Veranstaltung in Mölln weiter. Nagl ist der Titelverteidiger und führt die Serie nach seinem Husarenritt beim Auftakt in Fürstlich Drehna wieder an.