Erster Masters-Sieg für Adam Sterry (Sarholz-KTM)

Mit einem 1-3-2-Ergebnis gewann der britische Sarholz-KTM-Pilot Adam Sterry die Tageswertung der ADAC MX Masters in Mölln. Max Nagl (Honda) gewann beide Sonntagsrennen und bleibt Tabellenführer.

Nach seinem Sturz und P8 am Samstag stand Tabellenführer und Titelverteidiger Max Nagl am Sonntag im Sand von Mölln etwas unter Druck. Am Samstag haderte er nicht nur mit seinem Crash in der ersten Runde, sondern auch mit der Technik: «Ich hatte Probleme mit der Kupplung, die nicht mehr richtig getrennt hat und musste am Ende ohne Kupplung auskommen», erklärte der Weilheimer. Mehr als Rang 8 war unter diesen Umständen nicht drin.

Nach dem Start zum ersten Sonntagsrennen katapultierten sich zunächst wieder Noah Ludwig (Sarholz KTM) und Max Nagl (KMP Honda) an die Spitze, doch diesmal ging Nagl als Führender in die erste Runde: «Ich wollte heute unbedingt vorn bleiben und nicht wieder in eine Situation wie gestern kommen», kommentierte Nagl seinen Start. «Ich habe das Gas am Ende der Startgeraden etwas länger stehen lassen und die erste Kurve gerade noch gut erwischt.»

Nagl kontrollierte danach das Rennen von der Spitze aus und gewann mit einem Vorsprung von 1,26 Sekunden vor Sarholz-KTM-Pilot Henry Jacobi (KTM), der sich im Rennen gegen seinen Teamkollegen Sterry durchsetzen konnte und am Ende noch einmal viel Boden zu Leader Nagl gutmachen konnte. Für Nagl war dieser zweite Lauf allerdings wieder ein 'Tanz auf dem Vulkan': «Ich musste in den letzten Runden Speed rausnehmen, weil ich gemerkt habe, dass an meinem Hinterrad die Speichen rissen.» Zur Erinnerung: Diesen Defekt hatte Nagls Teamkollege Jordi Tixier im ersten Lauf von Drehna auch und fiel damit aus. Nagl wollte einen solchen Ausfall um jeden Preis vermeiden und fuhr die letzten Runden materialschonend, was dann am Ende noch für den Laufsieg reichte.

Sarholz-Neuzugang Noah Ludwig fuhr über weite Strecken des Rennens in der Spitzengruppe mit und musste sich erst am Ende Maximilian Spies (Kosak KTM) geschlagen geben. Spies war in Mölln mit seiner in Spanien zugezogenen Verletzung erstaunlich gut aufgelegt. P5 war für Masters-Rookie Noah Ludwig erneut ein gutes Ergebnis. Adam Sterry (Sarholz KTM) wurde im zweiten Lauf nach einem Crash Dritter.

Den Holeshot zum dritten Lauf zog Sarholz-Pilot Adam Sterry vor Henry Jacobi, Maximilian Spies und Noah Ludwig. Nagl kam auf P5 aus der ersten Runde und kämpfte sich Schritt für Schritt mit gekonnten Überholmanövern nach vorne. Er überholte Ludwig in Runde 2, Spies in Runde 7 und Jacobi in Runde 9. In den folgenden 3 Runden legte der Weilheimer einen Zwischenspurt ein, schloss die Lücke zum führenden Sterry, übernahm in Runde 12 die Führung und gewann den dritten Lauf nach 16 Runden mit einem Vorsprung von 5,9 Sekunden vor Sterry, Jacobi und Spies.

Ludwig musste im letzten Lauf dem Tagespensum und dem enormen Speed Tribut zollen. Bis zur 6. Runde rangierte der 18-Jährige auf P6 und fiel in Runde 7 (vermutlich durch Sturz) zunächst auf P10 zurück. Danach ging für ihn nichts mehr. Noah versuchte, Schadensbegrenzung zu betreiben, doch nach weiteren Problemen fiel er bis zum Ende des Rennens bis auf P21 zurück. Dennoch verbesserte er sich in der Tabelle auf P8.

Tagessieger von Mölln wurde Adam Sterry mit einem 1-3-2-Ergebnis vor Henry Jacobi (2-2-3). Nach seinem ersten Laufsieg bei den ADAC MX Masters am Samstag konnte der Brite am Sonntag gleich noch seinen ersten Masters-Tagessieg feiern. Max Nagl hatte auf Gesamtrang 3 am Ende des Tages nur einen Punkt Rückstand zu Jacobi auf Rang 2. Sterry verbesserte sich in der Tabelle von P3 auf P2 und konnte seinen Rückstand zu Tabellenführer Nagl von 20 auf 16 Punkte verkürzen.

Ein Wochenende zum Vergessen hatten Tom Koch (Kosak KTM) und Jordi Tixier (KMP Honda). Tom Koch bekam am Ende des zweiten Laufs auf P4 liegend Probleme mit der Umlenkung, so dass er ohne funktionierende Dämpfung nur noch um den Kurs rollen konnte und hoffnungslos zurückfiel. Den dritten Lauf beendete er dann ohne Probleme auf P5. Tom Koch wurde damit Sechster der Tageswertung, fiel in der Tabelle von P2 auf P4 zurück und handelte sich durch seinen Nuller im zweiten Lauf einen Punkterückstand von 40 Punkten zur Spitze ein.

Jordi Tixier haderte in Mölln mit seinen Starts und musste sich immer wieder aus dem hinteren Mittelfeld nach vorn kämpfen. Mit einem 4-9-8-Ergebnis wurde der französische Ex-Weltmeister Fünfter der Gesamtwertung und rangiert in der Meisterschaft mit 59 Punkten Rückstand zur Spitze auf P6.

ADAC MX Masters, Mölln:

1. Adam Sterry (GB), KTM, 1-3-2

2. Henry Jacobi (D), KTM, 2-2-3

3. Max Nagl (D), Honda, 8-1-1

4. Maximilian Spies (D), KTM, 7-4-4

5. Jordi Tixier (F), Honda, 4-9-8

6. Tom Koch (D), KTM, 3-38-5

7. Mathias Jorgensen (DK), Yamaha, 6-6-16

8. Noah Ludwig (D), KTM, 5-5-21

9. Lars van Berkel (NL), Honda, 9-14-9

10. Nico Koch (D), GASGAS, 10-19-6

Meisterschaftsstand nach 2 Veranstaltungen:

1. Max Nagl (D), Honda, 138

2. Adam Sterry (GB), KTM, 122, (-16)

3. Henry Jacobi (D), KTM, 104, (-34)

4. Tom Koch (D), KTM, 98, (-40)

5. Maximilian Spies (D), KTM, 93, (-45)

6. Jordi Tixier (F), Honda, 79, (-59)

7. Nico Koch (D), GASGAS, 65, (-73)

8. Noah Ludwig (D), KTM, 63, (-75)

9. Lars van Berkel (NL), Honda, 53, (-85)

10. Jakub Teresak (CZ), Husqvarna, 43, (-95)