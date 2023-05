Masters in Mölln: Max Nagl stürzt, Adam Sterry siegt

Adam Sterry gewann den ersten Wertungslauf der ADAC MX Masters in Mölln

Der britische Sarholz KTM Pilot Adam Sterry gewann den ersten Wertungslauf der ADAC MX Masters im Sand von Mölln vor seinem Teamkollegen Henry Jacobi und Tom Koch. Noah Ludwig (KTM) konnte erneut überzeugen.

Samstagsrennen der ADAC MX Masters im Sand von Mölln: Der 18-jährige Sarholz-KTM Neuzugang Noah Ludwig zog den Holeshot zum ersten Wertungslauf vor Max Nagl (Honda) und führte den ersten Wertungslauf der ADAC MX Masters 3 Runden lang an. Titelverteidiger Nagl startete gut und befand sich direkt hinter Ludwig, doch er stürzte bereits in der ersten Runde, stand danach quer auf der Strecke und musste fast das gesamte Feld vorbeiziehen lassen, bevor er das Rennen wieder aufnehmen konnte. Nagl kam nur auf P26 aus der ersten Runde zurück und musste eine Aufholjagd starten. Immerhin erreichte der Meisterschaftsführende am Ende noch P8.

An der Spitze tauchte zunächst das Sarholz-Trio mit Ludwig, Sterry und Jacobi auf. In der 4. Runde setzte sich Sterry gegen Ludwig durch und ließ danach nichts mehr anbrennen. Der Brite gewann mit einem Vorsprung von 3,5 Sekunden vor Jacobi und Koch.

Noah Ludwig musste am Ende dem hohen Anfangstempo Tribut zollen und wurde in der letzten Runde noch von Exweltmeister Jordi Tixier (Honda) abgefangen und auf P5 durchgereicht. Tixier stürzte im Zeittraining und musste von Startplatz 27 ins Rennen gehen. Für Ludwig war P5 bei seinem zweiten Masters-Einsatz aber dennoch ein weiterer bemerkenswerter Erfolg.

Maximilian Spies (Kosak KTM), der nach seinem Crash beim WM-Lauf in Spanien angeschlagen ins Rennen ging, beendete das Rennen auf einem guten 7. Platz.

Den erste Wertungslauf des ADAC Youngster Cups gewann der spanische WZ-Racing KTM-Pilot Oriol Oliver vor seinen beiden Teamkollegen Cato Nickel aus Deutschland und Mike Gwerder aus der Schweiz.

Samstagsrennen ADAC MX Masters, Mölln:

1. Adam Sterry (GB), KTM

2. Henry Jacobi (D), KTM

3. Tom Koch (D), KTM

4. Jordi Tixier (F), Honda

5. Noah Ludwig (D), KTM

6. Mathias Jorgensen (DK), Yamaha

7. Maximilian Spies (D), KTM

8. Max Nagl (D), Honda

9. Lars van Berkel (NL), Honda

10. Nico Koch (D), GASGAS

Samstagsrennen ADAC Youngster Cup, Mölln:

1. Oriol Oliver (E), KTM

2. Cato Nickel (D), KTM

3. Mike Gwerder (CH), KTM