Randers: Max Nagl (Honda) setzt sich durch

Das Samstagsrennen der ADAC MX Masters im dänischen Randers wurde erst in den letzten beiden Runden entschieden, als sich Tabellenführer Max Nagl (Honda) gegen Tom Koch und Henry Jacobi (beide KTM) durchsetzte.

Samstagsrennen zum 3. Meisterschaftslauf der ADAC MX Masters im dänischen Randers: Blitzstarter Noah Ludwig (Sarholz KTM) gewann den Holeshot knapp vor Tabellenführer Max Nagl (Honda) und führte das Rennen 3 Runden lang an. In der Anfangsphase des Rennens drängte Henry Jacobi (Sarholz KTM) nach vorn und übernahm in Runde 4 die Führung, während Nagl in dieser Phase des Rennens zunächst auf P4 zurückfiel.

«Ich habe im Qualifying keine gute Runde hinbekommen und hatte deshalb von Startplatz 12 keine gute Ausgangsposition am Gatter», erklärte Nagl. «Die Strecke ist für uns alle neu, aber verdammt schnell. Das Tempo zu Beginn war sehr hoch und ich brauchte einige Runden, um meinen Rhythmus zu finden. Am Ende habe ich dann noch einmal gepusht und die Spitze erreicht.»

Noah Ludwig fiel in der ersten Hälfte des Rennens zunächst auf P3 zurück. In Runde 9 verlor er weitere vier Plätze und blieb am Ende mit P10 unter seinen Möglichkeiten.

In den letzten 3 Runden wurde das Rennen noch einmal spannend, denn Nagl kam dem führenden Jacobi immer näher. Jacobi fuhr Kampflinie und ermöglichte den folgenden Piloten, die Lücke zu schließen. In den letzten beiden Runden kämpften Jacobi, Nagl, Koch und Tixier um den Platz an der Sonne. In den letzten beiden Runden attackierte Nagl, übernahm die Führung und konnte an der Spitze gleich eine Lücke herausfahren. Nagl gewann mit einem Vorsprung von 2 Sekunden vor Jacobi, Koch, Tixier und Sterry.

«Das wird auf dieser Strecke ein heißes Wochenende», erklärte Sieger Nagl nach dem Rennen. «Morgen wird auf diesem Sandkurs besonders viel Kondition gefragt sein. Mein heutiges Setup war nicht ganz optimal. Ich werde für die Sonntagsrennen noch ein paar Änderungen vornehmen.»

Samstagsrennen ADAC MX Masters, Randers (DK):

1. Max Nagl (D), Honda

2. Henry Jacobi (D), KTM

3. Tom Koch (D), KTM

4. Jordi Tixier (F), Honda

5. Adam Sterry (GB), KTM

6. Maximilian Spies (D), KTM

7. Mathias Jorgensen (DK), Yamaha

8. Stefan Ekerold (D), Husqvarna

9. Glen Meier (DK), KTM

10. Noah Ludwig (D), KTM

Samstagsrennen ADAC Youngster Cup, Randers (DK):

1. Oriol Oliver (E), KTM

2. Cato Nickel (D), KTM

3. Scott Smulders (NL), Honda