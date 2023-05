Tom Koch (KTM): Erster Masters-Gesamtsieg in Randers

Beim 3. Event der ADAC MX Masters in Randers (DK) gab es gleich mehrere Premieren. Max Spies (Kosak KTM) absolvierte seine ersten Führungsrunden und erreichte das Tagespodium. Tom Koch triumphierte mit zwei Laufsiegen.

Sonntagsrennen der ADAC MX Masters im Sand von Randers (Dänemark): Lokalmatador Glen Meier (KTM) zog den Holeshot zum ersten Sonntagsrennen vor den beiden Sarholz-KTM-Piloten Noah Ludwig und Adam Sterry. Tabellenführer Max Nagl (KMP Honda), der zuvor das Samstagsrennen gewonnen hatte, ging auf P4 ins Rennen. Henry Jacobi kam nach mäßigem Start auf Platz 9 aus der ersten Runde, holte dann aber sehr schnell auf und erreichte Sterry und Meier in Runde 4. Jacobi setzte sich gegen Meier durch und übernahm die Spitze. Nach der Hälfte des Rennens schloss Kosak-KTM-Pilot Tom Koch mit schnellen Rundenzeiten auf und setzte sich in Runde 10 seinerseits gegen Jacobi durch und übernahm die Führung. Max Nagl erreichte in der zweiten Rennhälfte P2 und konnte zum Schluss die Lücke zu Tom Koch schließen. Nagl wurde in der entscheidenden Phase des Rennens in der vorletzten Runde von Überrundeten aufgehalten- er steckte zurück, begrenzte das Risiko und begnügte sich mit Blick auf das große Bild mit den 22 Punkten für Rang 2 hinter Koch.

Tom Koch gewann das Rennen mit einem Vorsprung von 4,3 Sekunden vor Nagl und dem überraschend gut aufgelegten Maximilian Spies (Kosak KTM), der sich in diesem Rennen gegen Jacobi, Tixier und Sterry behaupten konnte. Für 'ToKo' war der Laufsieg von Randers der erste in der laufenden Saison und der zweite Erfolg seiner gesamten Karriere. Doch für ihn sollte das Dänemark-Gastspiel noch besser enden.

Den Holeshot zum dritten Lauf gewann erneut Glen Meier, doch Nagl ging noch in der ersten Runde am Dänen vorbei in Führung. Dahinter brachte sich wieder Maximilian Spies in Position. Der Masters-Rookie konnte das Tempo von Nagl nicht nur mitgehen, sondern er attackierte und übernahm in der zweiten Runde die Spitze. Damit absolvierte der Brandenburger seine ersten Führungsrunden bei einem Masters-Rennen. Henry Jacobi und Noah Ludwig hatten keinen guten Start und mussten dieses Rennen von ganz hinten beginnen. Bis zur Hälfte der Renndistanz hatte sich Jacobi bis auf P13 vorgekämpft, doch ein Sturz warf den Thüringer weiter zurück, so dass er am Ende nur auf einem enttäuschenden 15. Rang ins Ziel kam und mit Blick auf die Meisterschaft wichtige Punkte verlor. Noah Ludwig beendete den dritten Lauf nur auf P20.

Nagl beobachtete auf P2 die Führungsarbeit von Spies mit Respektabstand, fuhr aber nach der Hälfte des Rennens die Lücke zu und stellte damit die Hackordnung wieder her. Der Tabellenführer schien die Situation zu beherrschen und damit den Lauf- und Tagessieg klarzumachen, doch nach zwei weiteren Runden stürzte der Weilheimer in Führung liegend in einer schnellen Linkskehre über das Vorderrad. Zwar war er sehr schnell wieder auf den Beinen, doch dieser Ausrutscher kostete ihm 10 Sekunden und damit er fiel wieder auf P4 zurück und erneut lag Spies an der Spitze.

Tom Koch war den beiden Führenden zwischenzeitlich immer näher gekommen. 3 Runden vor Schluss war er am Hinterrad von Spies und nutzte die erste sich bietende Gelegenheit, um mit einem gekonnten und sauberen Manöver die Führung zu übernehmen und das zweite Sonntagsrennen mit einem Vorsprung von 12,2 Sekunden vor Spies und Nagl zu gewinnen.

Mit dem Doppelsieg vom Sonntag und P3 im Samstagsrennen gewann Tom Koch erstmals in seiner Karriere die Tageswertung eines Masters-Rennens. Max Spies erzielte mit seinem 2. Platz ebenfalls das beste Ergebnis seiner Karriere, nachdem er bereits mit P3 im ersten Sonntagsrennen eine persönliche Bestleistung erzielt hatte. Spies stand mit einem 6-3-2-Ergebnis erstmals auf dem Podium der ADAC MX Masters.

«Ich wusste am Ende nicht, ob Rang 2 für das Tagespodium reicht», erklärte Spies nach dem Rennen. «Nach mäßigem Start am Samstag habe ich es heute einfach laufen lassen und das hat gut funktioniert. Nach Platz 3 im zweiten Lauf wusste ich, dass ich es schaffen kann und es hat tatsächlich funktioniert.»

Somit gab es in Randers gleich mehrere Premieren: Der erste Sieg von Tom Koch und das erste Podium von Maximilian Spies.

Max Nagl beendete den Tag mit einem 1-2-3-Ergebnis auf Gesamtrang 2. Nach seinem Sturz im dritten Lauf fuhr er am Ende noch auf P3 nach vorne. «Ich muss damit zufrieden sein», erklärte der 35-Jährige Routinier. «Wenn ich an dem Bergabstück 2 cm weiter rechts gewesen wäre, dann würde ich jetzt gar nicht hier sitzen, dann wäre ich nämlich richtig heftig abgeflogen, weil ich an die Wand gefahren bin. Deswegen muss ich zufrieden sein. Insgesamt war es ein hartes Wochenende.»

Seine Tabellenführung konnte Nagl mit diesem Ergebnis trotzdem weiter ausbauen, weil seine direkten Verfolger, Sterry und Jacobi, mit P5 (Sterry) und P6 (Jacobi) weitere Punkte einbüßten. Nagls Vorsprung vergrößerte sich in Randers von 16 auf 34 Punkte. Sterry bleibt Zweiter, aber Tom Koch ist jetzt neuer Dritter mit nur noch 3 Punkten Rückstand zu Sterry und P2. Henry Jacobi fiel in der Tabelle von P3 auf P4 zurück.

Tom Koch freute sich über den ersten Masters Tagessieg seiner Karriere: «Mein Start war nicht perfekt und ich sah die Spitze schon davonfahren. Ich habe aber versucht, dranzubleiben, habe alles gegeben und konnte aufschließen. Nach dem Fehler von Max habe ich noch ein paar Runden gebraucht, um ganz nach vorn zu kommen. Ich bin mit den beiden Laufsiegen von heute mega happy. Besser hätte es nicht laufen können.»

ADAC MX Masters, Randers (DK):

1. Tom Koch (D), KTM, 3-1-1

2. Max Nagl (D), Honda, 1-2-3

3. Maximilian Spies (D), KTM, 6-3-2

4. Jordi Tixier (F), Honda, 4-5-5

5. Adam Sterry (GB), KTM, 5-6-4

6. Henry Jacobi (D), KTM, 2-4-15

7. Stefan Ekerold (D), Husqvarna, 8-10-6

8. Glen Meier (DK), KTM, 9-7-13

9. Tanel Leok (EST), Husqvarna, 14-12-10

10. Simon Jost (SK), KTM, 13-11-12

11. Tim Koch (D), Husqvarna, 12-17-8

11. Mathias Jorgensen (DK), Yamaha, 7-9-22

13. Noah Ludwig (D), KTM, 10-8-20

Meisterschaftsstand nach 3 Veranstaltungen:

1. Max Nagl (D), Honda, 205

2. Adam Sterry (GB), KTM, 171, (-34)

3. Tom Koch (D), KTM, 168, (-37)

4. Henry Jacobi (D), KTM, 150, (-55)

5. Maximilian Spies (D), KTM, 150, (-55)

6. Jordi Tixier (F), Honda, 129, (-76)

7. Noah Ludwig (D), KTM, 88, (-117)

8. Nico Koch (D), GASGAS, 72, (-133)

9. Stefan Ekerold (D), Husqvarna, 72, (-133)

10. Tim Koch (D), Husqvarna, 62, (-143)

ADAC Youngster Cup, Randers (DK):

1. Oriol Oliver (E), KTM, 1-1-1

2. Cato Nickel (D), KTM, 2-4-6

3. Mike Gwerder (CH), KTM, 9-2-3

4. Peter König (D), KTM, 4-9-4

Meisterschaftsstand Youngster Cup nach 3 Veranstaltungen:

1. Oriol Oliver (E), KTM, 190

2. Cato Nickel (D), KTM, 182, (-8)

3. Mike Gwerder (CH), KTM, 178, (-12)

4. Peter König (D), KTM, 136, (-54)