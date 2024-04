Max Nagl (Honda) gewinnt auch in Dreetz

Mit einem souveränen Dreifach-Erfolg beendete der deutsche KMP Honda Pilot und Tabellenführer Max Nagl den zweiten Lauf der ADAC MX Masters im Tiefsand von Dreetz. Im Youngster-Cup gab es einen Wechsel an der Spitze.

2. Lauf der ADAC MX Masters im Tiefsand von Dreetz: Sarholz-KTM-Pilot Noah Ludwig gewann den Start zum ersten Sonntagsrennen und führte das Rennen 3 Runden lang an. Samstags-Sieger Max Nagl (KMP Honda) startete hinter Ludwig und seinem französischen Teamkollegen Jordi Tixier auf P3 und nutzte den Schwung der Außenlinien, um schon in der ersten Runde P2 zu erreichen. Danach brauchte der mit 36 Jahren älteste Fahrer im Feld 3 Runden, um die Lücke zu Ludwig zu schließen, die Führung zu übernehmen und danach das Rennen von der Spitze zu kontrollieren. Einmal in Führung, baute Nagl seinen Vorsprung kontinuierlich aus und gewann das Rennen mit einem Vorsprung von 14,2 Sekunden vor Maximilian Spies (Kosak KTM), der nach mäßigem Start erneut viel Kampfgeist zeigte und mehrere clevere Überholmanöver zeigte. Dritter wurde der nach seinem heftigen Crash in Drehna weiterhin angeschlagene Jordi Tixier, während Ludwig auf Rang 6 zurückfiel.

Den Start zum dritten Lauf gewann dann erneut Max Nagl, diesmal vor dem Spanier Oriol Oliver auf der 350er KTM. Auch in diesem Rennen überzeugte Nagl durch Konstanz und gewann mit einem Vorsprung von 7,5 Sekunden vor Oliver, Toendel und Spies. Damit hielt sich der Weilheimer schadlos, beendete den Tag mit der Idealpunktzahl von 75 Punkten und setzte sich damit in der Tabelle weiter ab. Sein Vorsprung gegenüber seinem Verfolger Maximilian Spies beträgt jetzt 21 Punkte. Spies stand mit einem 2-2-4-Ergebnis auf dem zweiten Podiumsplatz. «Dafür, dass ich noch immer Rückenprobleme habe, lief es gar nicht so schlecht», erklärte der Ortrander.

Jordi Tixier haderte wie Henry Jacobi und Tom Koch ebenfalls mit Verletzungsproblemen. Trotz eines weiteren heftigen Abflugs beendete er den Tag mit einem 3-4-5-Ergebnis auf dem dritten Rang. «Es fühlt sich noch immer so an, als hätte ich ein Messer im Rücken», erklärte der Franzose. «Ich hätte nicht gedacht, dass ich es hier auf das Podium schaffe und freue mich umso mehr, dass es geklappt hat.»

Sieger Nagl erklärte: «Das Team hat wieder einen Super-Job gemacht. Gestern hatten wir noch ein paar Probleme, die wir heute in den Griff bekamen. Die Strecke war super-anstrengend. Mit den tief ausgefahrenen Löchern konnte man hier sehr leicht Fehler machen. Es war definitiv kein einfaches Rennen.»

Max Nagl hat in den kommenden Wochen ein straffes Programm: Am Mittwoch (1. Mai) startet er in Frankreich, um am kommenden Wochenende auf dem früheren WM-Kurs in Dalečín zum Auftakt der tschechischen Motocross-Meisterschaften anzutreten.

Der fünffache Masters-Champion Dennis Ullrich hatte in Dreetz erneut Sturzpech und Probleme mit Armkrämpfen. Den dritten Lauf beendete der Saarländer dann immerhin auf einem versöhnlichen 11. Platz.

ADAC MX Masters Dreetz, Samstag:

1. Max Nagl (D), Honda, 1-1-1

2. Maximilian Spies (D), KTM, 2-2-4

3. Jordi Tixier (F), Honda, 3-4-5

4. Cornelius Toendel (N), KTM, 5-7-3

5. Oriol Oliver (E), KTM, 11-9-2

6. Adam Sterry (GB) KTM, 13-3-6

7. Henry Jacobi (D), KTM, 8-5-9

8. Noah Ludwig (D), KTM, 7-6-10

9. Tom Koch (D), KTM, 6-12-8

10. Jere Haavisto (FIN), KTM, 4-8-17

...

14. Dennis Ullrich (D), KTM, 14-40-11

Meisterschaftsstand nach Runde 2:

1. Max Nagl (D), Honda, 141 Punkte

2. Maximilian Spies (D), KTM, 120, (-21)

3. Adam Sterry (GB) KTM, 102, (-39)

4. Cornelius Toendel (N), KTM, 85, (-56)

5. Jere Haavisto (FIN), KTM, 85, (-56)

6. Tom Koch (D), KTM, 85, (-56)

7. Jordi Tixier (F), Honda, 83, (-58)

8. Oriol Oliver (E), KTM, 82, (-59)

9. Noah Ludwig (D), KTM, 78, (-63)

10. Henry Jacobi (D), KTM, 72, (-69)

...

21. Dennis Ullrich (D), KTM, 17, (-124)

Im ADAC Youngster Cup gab es einen Wechsel an der Tabellenspitze. Dave Kooiker (Schmicker Racing KTM) gewann alle 3 Rennen und sicherte sich damit den Tagessieg. Redplate-Inhaber Edvards Bidzans (KMP Honda) fiel im ersten Sonntagsrennen weit zurück und musste seine Tabellenführung an Bradley Mesters abgeben, der den Tag mit einem 3-2-7-Ergebnis auf P2 beendete. Dritter der Gesamtwertung wurde der schweizerische Cat Moto Bauerschmidt Husqvarna Pilot Nico Greutmann mit einem 7-5-2-Ergebnis. Bester Deutscher wurde Sarholz-KTM-Pilot Jan Krug mit einem 6-9-8-Resultat.

ADAC Youngster Cup Dreetz:

1. Dave Kooiker (NL), KTM, 1-1-1

2. Bradley Mesters NL), KTM, 3-2-7

3. Nico Greutmann (CH), Husqvarna, 7-5-2

4. Bence Pergel (H), KTM, 8-3-4

5. Rasmus Pedersen (DK), Yamaha, 5-4-5

6. Scott Smoulders (NL), Honda, 2-8-13

7. Jan Krug (D), Husqvarna, 6-9-8

8. Peter König (D), KTM, 14-10-3

9. Maxime Grau (F), KTM, 9-7-12

10. Edvards Bidzans (LT), Honda, 4-40-9

Tabelle ADAC Youngster Cup nach Runde 2:

1. Bradley Mesters NL), KTM, 118 Punkte

2. Dave Kooiker (NL), KTM, 112, (-6)

5. Rasmus Pedersen (DK), Yamaha, 106, (-12)

4. Edvards Bidzans (LT), Honda, 97, (-21)

5. Nico Greutmann (CH), Husqvarna, 91, (-27)

6. Bence Pergel (H), KTM, 85, (-33)

7. Scott Smoulders (NL), Honda 80, (-38)

8. Peter König (D), KTM, 73, (-45)

9. Jan Krug (D), Husqvarna, 70, (-48)

10. Maxime Grau (F), KTM, 55, (-63)