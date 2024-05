Masters Premiere in Vellahn: Vorschau und Livestreams

In Vellahn findet am kommenden Wochenende der dritte Lauf der ADAC MX Masters statt

Am kommenden Wochenende findet im mecklenburgischen Vellahn der 3. Lauf der ADAC MX Masters statt. Der ADAC bietet auch für diese Veranstaltung wieder einen kostenlosen Livestream an.

Erstmals in der zwanzigjährigen Geschichte der ADAC MX Masters gastiert die Masters-Serie im mecklenburgischen Vellahn, wo der 3. Lauf der international stark besetzten Serie ADAC MX Masters ausgetragen wird. Die Motorsport Arena 'Vellahner Heide' liegt zwischen Schwerin und Hamburg und ist über die Autobahn A24 gut zu erreichen. Der Kurs bietet auf 1555 Metern Länge unterschiedliche Untergründe von Sand über Mischboden bis zu harten Streckenteilen.

Meisterschaftsstand nach Runde 2:



1. Max Nagl (D), Honda, 141 Punkte

2. Maximilian Spies (D), KTM, 120, (-21)

3. Adam Sterry (GB) KTM, 102, (-39)

4. Cornelius Toendel (N), KTM, 85, (-56)

5. Jere Haavisto (FIN), KTM, 85, (-56)

6. Tom Koch (D), KTM, 85, (-56)

7. Jordi Tixier (F), Honda, 83, (-58)

8. Oriol Oliver (E), KTM, 82, (-59)

9. Noah Ludwig (D), KTM, 78, (-63)

10. Henry Jacobi (D), KTM, 72, (-69)

...

21. Dennis Ullrich (D), KTM, 17, (-124)

In der Top-Klasse ADAC MX Masters geht der amtierende ADAC MX Masters-Champion Max Nagl (KMP Honda) mit dem 'redplate' des Meisterschaftsführenden an den Start. Für die beiden deutsche Kosak-KTM-Piloten Tom Koch und Maximilian Spies wird das Rennen in Vellahn zugleich ein letzter Test vor dem Deutschland-Grand-Prix. Koch zog sich noch vor dem Saisonauftakt Brüche mehrerer Dornfortsätze der Wirbel zu. Maximilian Spies leidet an einem Bandscheibenvorfall. Beide Piloten hoffen, dass sie durch intensive Physiotherapien wieder in Form kommen.

Neben der ADAC MX Masters Klasse treten in Vellahn auch die Nachwuchsklassen ADAC MX Youngster Cup und ADAC MX Junior Cup 125 an. Im Youngster Cup hat der Niederländer Bradley Mesters die Meisterschaftsführung übernommen.

Tabelle ADAC Youngster Cup nach Runde 2:



1. Bradley Mesters NL), KTM, 118 Punkte

2. Dave Kooiker (NL), KTM, 112, (-6)

5. Rasmus Pedersen (DK), Yamaha, 106, (-12)

4. Edvards Bidzans (LT), Honda, 97, (-21)

5. Nico Greutmann (CH), Husqvarna, 91, (-27)

6. Bence Pergel (H), KTM, 85, (-33)

7. Scott Smoulders (NL), Honda 80, (-38)

8. Peter König (D), KTM, 73, (-45)

9. Jan Krug (D), Husqvarna, 70, (-48)

10. Maxime Grau (F), KTM, 55, (-63)

Die ersten Rennen um Meisterschaftspunkte finden bereits am Samstag statt, unmittelbar nach dem Last Chance Rennen. Im Rahmenprogramm bekommen die jungen Besucher auf dem Yamaha Quad-Parcours die Möglichkeit, kleine Quads und PW50-Motorräder auszuprobieren. Fans können ihre Tickets für die Rennen bereits vorab online zu vergünstigten Preisen unter adachansa.de erwerben.

Am Sonntag von 12:15 bis 12:45 Uhr werden Max Nagl, Maximilian Spies, Adam Sterry, Cornelius Toendel und Cato Nickel den Fans bei der Autogrammstunde am ADAC MX Masters-Truck zur Verfügung stehen.

Alle Rennen aus Vellahn werden im kostenlosen Livestream übertragen. Zwischen den Läufen sorgen Interviews für Unterhaltung und aktuelle Informationen. Am Samstag beginnt der Livestream ab 14:15 Uhr, am Sonntag startet die Übertragung um 10.30 Uhr.

Das digitale Programmheft sowie Zeitpläne und Starterlisten stehen unter adac.de/mx-masters zum Download zur Verfügung.