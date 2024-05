Dave Kooiker (KTM): Tagessieger und Tabellenführer

Mit einem 3-1-2-Ergebnis gewann der niederländische Schmicker Racing KTM Pilot Dave Kooiker den 3.Lauf des ADAC MX Youngster Cups im mecklenburgischen Vellahn und übernahm damit auch die Tabellenführung.

Die Entscheidung im ADAC MX Youngster Cup fiel erst in der letzten Runde des dritten Rennens, als der bis dahin führende WZ-Racing-Pilot Maxime Grau stürzte und auf Platz 4 zurückfiel. Der Sieger vom ersten Lauf am Samstag beendete den Tag mit einem 1-2-4-Ergebnis auf dem dritten Rang.

Schmicker Racing KTM Pilot Dave Kooikerhatte den zweiten Lauf gewonnen und profitierte am Ende von Graus Fehler. Mit einem 3-1-2-Resultat wurde der Niederländer in Vellahn glücklicher Tagessieger. Für den mit einer Schulterverletzung angetretene Redplate-Inhaber Bradley Mesters war für den 3. Lauf des Youngsters-Cups reine Schadensbegrenzung angesagt. Nach dem Start zum dritten Lauf wurde er auch noch in einen Startcrash verwickelt. Mit Gesamtrang 15 war er seine Meisterschaftsführung wieder los und fiel auf Tabellenplatz 4 zurück.

Nach dem Sturz von Grau erbte Nico Greutmann (Husqvarna) den Laufsieg und mit einem 2-4-1-Ergebnis stand er nicht nur auf dem zweiten Podiumsrang, sondern verbesserte sich gleichzeitig in der Tabelle von Platz 5 auf Rang 2.

Die Meisterschaftsführung übernahm mit 179 Punkten Tagessieger Dave Kooiker (KTM), der 23 Punkte Vorsprung gegenüber Greutmann hat.

ADAC MX Youngster Cup Vellahn:



1. Dave Kooiker (NL), KTM, 3-1-2

2. Nico Greutmann (CH), Husqvarna, 2-4-1

3. Maxime Grau (F), KTM, 1-2-4

4. Rasmus Pedersen (DK), Yamaha, 9-3-5

5. Bence Pergel (H), KTM, 8-5-6

6. Jaroslav Katrinak (SK), GASGAS, 4-9-9

7. Peter König (D), KTM, 7-17-3

8. Jan Krug (D), Husqvarna, 6-12-7

9. Scott Smoulders (NL), Honda, 20-7-8

10.Valentin Kees (D). KTM, 14-6-17

...

15. Bradley Mesters NL), KTM,17-10-31

...

DNS: Edvards Bidzans (LT), Honda

Meisterschaftsstand nach 3 Events:



1. Dave Kooiker (NL), KTM, 179

2. Nico Greutmann (CH), Husqvarna, 156, (-23)

3. Rasmus Pedersen (DK), Yamaha, 154, (-25)

4. Bradley Mesters NL), KTM, 133, (-46)

5. Bence Pergel (H), KTM, 129, (-50)

6. Maxime Grau (F), KTM, 120, (-59)

7. Peter König (D), KTM, 111, (-68)

8. Scott Smoulders (NL), Honda, 108, (-71)

9. Jan Krug (D), Husqvarna, 108, (-71)

10. Edvards Bidzans (LT), Honda, 97, (-82)