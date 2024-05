Vellahn: Max Nagl (Honda) gewinnt Samstagsrennen

KMP Honda Pilot Max Nagl gewann das Auftaktrennen des dritten Events der ADAC MX Masters im mecklenburgischen Vellahn vor Cornelius Toendel (KTM) und Jordi Tixier (Honda). Maxime Grau (KTM) gewinnt Youngsters-Rennen.

Der in der Meisterschaft führende Titelverteidiger Max Nagl (KMP Honda) laboriert am Wochenende des 3. Events der ADAC MM Masters im mecklenburgischen Vellahn an einer Erkältung. Das hielt den Weilheimer jedoch trotzdem nicht davon ab, im Qualifying die schnellste Rundenzeit in den Boden zu brennen und im Samstagsrennen den Holeshot zu ziehen.

Nach dem Start duellierte sich der Deutsche mit seinem französischen KMP-Teamkollegen Jordi Tixier, doch Nagl behielt die Übersicht, konterte und fuhr schon in der ersten Runde einen Vorsprung von mehr als 2 Sekunden heraus.

Nagl beging danach keine Fehler und gewann das Samstagsrennen mit einem Vorsprung von 13,2 Sekunden vor dem erneut starken norwegischen MXGP-Starter Cornelius Toendel sowie Jordi Tixier. Zwischenzeitlich war Nagls Vorsprung auf 20 Sekunden angewachsen, bevor Toendel am Ende noch einmal etwas näher kam.

«Es war ein schwieriges Rennen, denn ich fühle mich heute nicht so gut», erklärte der Sieger Max Nagl nach dem Rennen. «Während der ersten 10 Minuten habe ich mich gut fokussieren können und konnte einen guten Speed halten. Die Strecke war aber sehr anspruchsvoll. Im Vergleich zur Qualifikation heute Mittag war es im Rennen wie eine andere Strecke. Nachdem ich eine Lücke herausgefahren hatte, musste ich am Ende etwas nachlegen. Ich habe dann zum Glück ein paar neue Linien gefunden, so dass ich zum Schluss etwas kräfteschonender fahren konnte.»

Cornelius Toendel (Schmicker racing KTM) startete im Bereich von Platz 6 und kämpfte sich innerhalb von 6 Runden auf Rang 2 nach vorne. Maximilian Spies (Kosak KTM) erwischte keinen guten Start, fuhr aber dank einer erneut kämpferisch starken Leistung aus dem Mittelfeld bis auf Rang 4 nach vorne.

Henry Jacobi (KTM) fuhr in der ersten Hälfte des Rennens an der Spitze mit und überholte in der zweiten Runde sogar Jordi Tixier, doch der ebenfalls etwas angeschlagene Thüringer konnte das hohe Anfangstempo nicht über die Distanz gehen und fiel am Ende auf Platz 5 zurück. Noah Ludwig (Sarholz KTM) startete im Bereich der Top-3, wurde aber im Rennen bis auf Rang 17 nach hinten durchgereicht.

ADAC MX Masters Samstagsrennen Vellahn:



1. Max Nagl (D), Honda

2. Cornelius Toendel (N), KTM

3. Jordi Tixier (F), Honda

4. Maximilian Spies (D), KTM

5. Henry Jacobi (D), KTM

6. Adam Sterry (GB) KTM

7. Tom Koch (D), KTM

8. John Adamson (GB), Husqvarna

9. Lukas Platt (D), KTM

10. Kevin Brumann (CH), Husqvarna

11. Nico Koch (D), GASGAS

12. Jere Haavisto (FIN), KTM

13. Petr Polak (CZ), KTM

14. Cato Nickel (D), Husqvarna

15. Jacub Teresak (CZ), Husqvarna

16. Thomas Sileika (LT), GASGAS

17. Noah Ludwig (D), KTM

18. Boris Maillard (F), Suzuki

19. Paul Haberland (D), Yamaha

20. Dennis Ullrich (D), KTM

KMP Honda Pilot Edvards Bidzans laboriert an einer in Portugal zugezogenen Bänderverletzung der Schulter und konnte in Vellahn nicht starten. Der niederländische Meisterschaftsführende, Bradley Mesters (KTM) war ebenfalls angeschlagen und haderte den ganzen Tag über mit Problemen. Mesters ging nur auf Startplatz 19 ins Rennen und betrieb auf P17 am Ende Schadensbegrenzung.

Schmicker Racing KTM Pilot Dave Kooiker gewann den Start. Polesetter Maxime Grau (KTM) nutzte in der Anfangsphase des Rennens einen Fehler von Kooiker aus, übernahm die Führung und gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 4,2 Sekunden vor dem gut aufgelegten Nico Greutmann (Husqvarna) sowie vor Dave Kooiker (KTM). Greutmann fuhr in diesem Rennen die schnellste Rennrunde.

ADAC MX Youngster Cup Vellahn:



1. Maxime Grau (F), KTM

2. Nico Greutmann (CH), Husqvarna

3. Dave Kooiker (NL), KTM

4. Jaroslav Katrinak (SK), GASGAS

5. Linus Persson (S), KTM

6. Jan Krug (D), Husqvarna

7. Peter König (D), KTM

8. Bence Pergel (H), KTM

9. Rasmus Pedersen (DK), Yamaha

10. Magnus Gregersen (DK), Husqvarna

...

17. Bradley Mesters NL), KTM

…

20. Scott Smoulders (NL), Honda

...

DNS: Edvards Bidzans (LT), Honda